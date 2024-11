Bodo ukrepi ministrstva za zdravje ustavili odhode radiologov iz javnih bolnišnic?

Za magnetne resonance v bolnišnicah in pri koncesionarjih bo ZZZS plačal petino, za CT preiskave pa za desetino manj denarja. Ob tem naj bi ministrstvo omejilo še obseg teh radioloških preiskav. Gre za dva ukrepa, ki bi tudi koncesionarjem vzela precej denarja in dela, zato računajo, da bo iz javnih bolnišnic odhajalo manj radiologov. V nekaterih bolnišnicah so ukrep v minulih dneh že podprli. Koncesionarji pa pravijo, da to zanje pomeni konec vseh investicij. Bo torej vse to skrajšalo ali podaljšalo čakalne dobe?