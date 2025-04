Množični protesti na ulicah ZDA proti Trumpovim ukrepom

Že od zgodnjih jutranjih ur so se protestniki zbirali v Washingtonu, New Yorku in Chicagu, protesti pa so potekali tudi v zveznih državah Maryland, Wisconsin, Tennessee, Južna Karolina, Ohio, Kentucky, Kalifornija in Pensilvanija. Američani so protestirali tudi v tujini, med drugim v Dublinu in več drugih mestih. V Washingtonu so protesti potekali v parku Franklin in pred domom JD Vancea.