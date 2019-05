Množično vrednotenje nepremičnin zamaknjeno na prihodnje leto

Kot je povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Natalija Kovač Jereb , želijo ob preteklih negativnih izkušnjah tokrat doseči čimvečjo splošno družbeno sprejemljivost množičnega vrednotenja, zato želijo več časa nameniti usklajevanju s strokovno javnostjo in občinami. Vlada ocenjuje, da je osem mesecev "zadosten in primeren rok za izvedbo vse potrebnih aktivnosti", je dodala, dodatni čas pa bodo pristojni resorji izkoristiti tudi za izboljšanje kakovosti podatkov o nepremičninah.

Novela zakona o množičnem vrednotenja nepremičnin rok za sprejetje novih modelov vrednotenja in izvedbo prvega cikla množičnega vrednotenja po novih pravilih zamika z 31. julija 2019 na 31. marec 2020, hkrati se za to obdobje podaljša veljavnost obstoječega sistema.

Jeseni bo izvedeno poskusno vrednotenje in modeli bodo javno razgrnjeni. Geodetska uprava bo po proučitvi pripomb in predlogov nato predlagala sprejetje modelov na vladi in do konca marca izvedla množično vrednotenje. Lastniki naj bi obvestila o novih pripisanih vrednostih prejeli v aprilu 2020.

Podpora koalicije

Koalicija je zamik podprla. V SD se strinjajo z vlado, da je podaljšanje obdobja za pripravo novih modelov vrednotenja upravičeno ter da bo mogoča bolj kakovostna javna razgrnitev in poglobljena seznanitev javnosti z novimi modeli.

V SMC pravijo, da kakovostni rezultati množičnega vrednotenja izboljšujejo principe delovanja trga nepremičnin, zato da je smiselno, da se postopku določanja modelov nameni več časa. Hkrati so se zavzeli za to, da se sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča čim prej nadomesti z davkom na nepremičnine, ki bi temeljil na posplošeni vrednosti nepremičnin kot davčni osnovi.

Tudi v LMŠ so zamik podprli, da se nov cikel vrednotenja nepremičnin izvede čim bolj kakovostno. Vzroki za zamudo naj bi bili v tehničnem delu ter tudi v potrebi po daljšem usklajevanju modelov vrednotenja s strokovno javnostjo.

V DeSUS so bili kritični, da so vlade doslej slabo obvladovale urejanje prostora ter da se obdavčitev nepremičnin - katerih lastništvo je v Sloveniji posebno med drugim zaradi razmerja med vrednostjo nepremičnin in socialnega statusa njihovih lastnikov - pometa pod preprogo. Zamik so podprli, da se lahko zagotovijo boljši podatki, tudi za vlado glede obdavčitve nepremičnin.

V SAB so med drugim izpostavili, da je dobro, da bo na voljo več časa za ustrezen odziv na mnenja javnosti in občin, hkrati je pomembno podaljšati obstoječi sistem, da bodo na voljo podatki o vrednostih, ki jih potrebujejo sistemski in drugi uporabniki. Poudarili so, da je pri sprejemanju nove metodologije ocenjevanja vrednosti nepremičnin potrebna skrb, da se šibkejšim ne bo poslabšal položaj, poleg tega pritrjujejo državnemu svetu, da je treba osnutek zakona o davku na nepremičnine v javno razpravo predložiti že letos.