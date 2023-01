Množico pred ZD Bežigrad odslovili: 'Oglasite se le, če vas pokličejo'

Tudi danes se je pred ZD Bežigrad zbrala množica ljudi v želji, da bi prišli do osebnega zdravnika. A že na vhodu so jih odslovili, saj so v petek popoldne sporočili, da so spremenili način vpisa, in sicer bodo odslej paciente za opredeljevanje vabili.

Sporočili so še, da bodo prednostno klicali najbolj ranljive skupine, starejše in kronične bolnike nad 65 let, ki so izgubili zdravnika v enoti Bežigrad, kjer imajo tudi zdravstveno kartoteko.

"Rekli so, da bodo poklicali. Jaz imam sicer kartoteko v ZD Šiška. Že dve leti sem brez zdravnika. Nazadnje sem tukaj čakala že od 3.30 zjutraj. Klicali bodo samo tiste, ki so v ZD Bežigrad, in to samo starejše nad 65 let. Sem kronični bolnik in že dve leti iščem zdravnika," je naši novinarki Tjaši Dugulin dejala ena od čakajočih.

Druga pa: "Tukaj sem bila že ob štirih zjutraj. Rekli so mi, da se tukaj ne morem opredeliti, ker nimam kartoteke v tem zdravstvenem domu. Naj iščemo, so rekli. Grozno, sem kronični bolnik, stara sem čez 70 let. Decembra sem izvedela, da moje zdravnice ni več."