MNZ bo spoštoval začasno sodno zadržanje izbirnih postopkov v Policiji

Ustavno sodišče je namreč pred božično-novoletnimi prazniki na zahtevo Sindikata policistov Slovenije do končne odločitve zadržalo izvajanje določb Zakona o organiziranosti in delu v policiji o imenovanju in razreševanju vodilnih v Policiji ter oktobra sprejete novele omenjenega zakona, po katerih bi mandat prenehal približno 130 policijskim vodjem. Začasno je zadržalo tudi vse sklepe o prenehanju položaja, ki so bili izdani na njegovi podlagi.