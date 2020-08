MNZ Jakopina pozval k spoštljivi komunikaciji, a zoper njega ne bo disciplinskega postopka

"Na ministrstvu za notranje zadeve vselej zagovarjamo spoštljivo in dostojno komunikacijo. Ocenjujemo, da je konkretna objava na Twitterju skrajno neprimerna in se od nje povsem distanciramo," so v današnjem pisnem sporočili ponovili na ministrstvu.

Pojasnili so, da so Jakopinovo ravnanje proučili širše, med drugim tudi z vidika kršitve kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in delovno-pravne zakonodaje javnih uslužbencev. Menijo, da se sodelovanje v javnih razpravah (tudi na spletu) in izražanje osebnih mnenj v prostem času o temah, ki niso povezana s področjem dela, ki ga javni uslužbenec poklicno opravlja, ne more šteti kot kršitev kodeksa in biti razlog za uvedbo disciplinskega postopka zoper javnega uslužbenca.

Z zaposlenim so opravili razgovor glede sporne objave na Twitterju. Opozorili so ga na neprimerno, nespoštljivo, žaljivo in nedostojno komunikacijo. Pozvali so ga, naj bo tudi v zasebni komunikaciji spoštljiv in naj upošteva dostojanstvo in integriteto vsakega posameznika, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.