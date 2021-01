MNZ: Objavljene plače policistov vključujejo tudi vse dodatke

" Pri tem je treba upoštevati tudi, da nekateri opravljajo delo izključno na domu in posledično niso upravičeni do dodatka za rizične razmere, ki ga ostali javni uslužbenci prejemajo za delo v času epidemije ," so navedli na ministrstvu.

Ob tem so pojasnili, da je višina plače posameznega uslužbenca lahko tudi posledica osebnih okoliščin, ki jih javnosti ne smejo razkriti. V glavnem med takšne okoliščine sodijo krajši delovni čas na podlagi različnih predpisov, starševsko varstvo, invalidnost, bolniška, čakanje na delo in odsotnost zaradi višje sile.

Ker javni uslužbenci v času epidemije prejemajo dodatek za rizične razmere, so plače v tem obdobju višje, kot bi bile sicer, so poudarili na Ministrstvu za notranje zadeve. Po njihovih navedbah je povprečni delež dodatka za rizične razmere decembra za notranje ministrstvo znašal 12,73, za policijo 21,48, za inšpektorat za notranje zadeve pa 11,33 odstotka.

Sicer pa izplačilo delovne uspešnosti pri javnih uslužbencih poleg rednega po njihovih navedbah lahko vključuje tudi izredno izplačilo iz naslova povečanega obsega dela in iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, vendar slednjega uslužbenci ministrstva in organov v sestavi ne prejemajo.

Ob tem uslužbenci prejemajo tudi dodatke, kot so položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, mentorstvo, specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, dodatek za dvojezičnost, manj ugodne delovne pogoje, nevarnost in posebne obremenitve, ki niso upoštevane v vrednotenju delovnega mesta, ter dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času.

Kot so pojasnili, je v državni upravi, v kateri je izplačilo plač praviloma 5. v mesecu, obračun plač izveden še pred koncem tekočega meseca, zato se dodatki za opravljeno delo v posebnih pogojih dela in delo preko polnega delovnega časa praviloma obračunavajo za pretekli mesec. Enako velja tudi za delovno uspešnost in obračune odsotnosti javnih uslužbencev zaradi dopusta, bolniške, spremstva ipd.

V skladu s tem so v izplačanih plačah za posamezni mesec praviloma obračunani dodatki za opravljene ure dela v posebnih pogojih dela v preteklem mesecu. Enako velja za redno delovno uspešnost, medtem ko je lahko delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela pri evropskih projektih izplačana tudi šele po zaključenem projektu, zato se izplačila lahko nanašajo na opravljeno delo za več preteklih mesecev hkrati.