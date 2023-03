MNZ: Pogoj znanja slovenskega jezika ni diskriminatoren

Ministrstvo za notranje zadeve je v odzivu na opozorila nevladnikov o diskriminatornosti novele Zakona o tujcih sporočilo, da z njo odpravljajo administrativne ovire ter omogočajo hitrejše postopke urejanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi. Predlagali so tudi uvedbo brezplačnih tečajev slovenskega jezika za vse kategorije tujcev.

Iz ministrstva so sporočili, da predlog novele Zakona o tujcih ne uvaja pogoja znanja jezika za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje tujcu, ki je nato tudi nosilec pravice do združitve družine oziroma združuje družinske člane. "S tem upoštevamo potrebe po zagotavljanju delovne sile," so zapisali. Sporočili so, da pogoji za prihod družinskih članov ostajajo enaki, in zapisali, da v ničemer ne spreminjajo pogojev za prihod družinskih članov tujih delavcev v Slovenijo, saj ne uvajajo pogoja znanja jezika za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine.

Očitki o diskriminatornosti določbe so neutemeljeni, so zapisali. Ob preučevanju ocene Zagovornika načela enakosti so ugotovili, da ni mogoče očitati ocene o diskriminatornosti ureditvi pogoja znanja slovenskega jezika za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine. Tudi zakonodaja EU omogoča, da države članice od državljanov tretjih držav zahtevajo izpolnitev meril za integracijo v skladu z nacionalnim pravom, so zapisali. Pri zagovorniku so danes v odzivu opozorili, da priporočil za novelo Zakona o tujcih niso podali, saj je tudi niso obravnavali. Oceno diskriminatornosti so podali na Zakon o urejanju trga dela. Tudi ta zahteva pogoj znanja slovenščine na ravni A1 za vpis v evidenco brezposelnih, zaradi česar je bilo iz evidence izbrisanih 900 ljudi.