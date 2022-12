MNZ pojasnjuje, kako preverjajo ravnanja policije med protesti

Kot pojasnjujejo, je ministrica po proučitvi pravnih stališč državnega odvetništva in pravne službe ministrstva takoj po prevzemu funkcije 3. junija 2022 državnemu odvetništvu posredovala soglasje, da se že vložene tožbe glede izterjave stroškov dela policije, nastalih na javnih shodih, umaknejo, obenem pa je pozvala, da se novih ne vlaga.



30. junija 2022 je nato Bobnarjeva odredila strokovni nadzor MNZ nad ravnanjem policije med protesti v zadnjih dveh letih. "Gre za najobsežnejši nadzor, ki ga je pristojni direktorat za policijo in druge varnostne naloge v ministrstvu izvedel v več kot 20-letnem obdobju svojega obstoja," navajajo. Rezultat je bilo 144 strani dolgo poročilo, ki gre zdaj v roke specializiranemu državnemu tožilstvu.



Se je pa z ugotovitvami že seznanil širši kolegij generalnega direktorja policije, kamor so povabili tudi kriminologa dr. Dragana Petrovca. Ugotovitve naj bi bile "zelo koristna strokovna iztočnica za temeljit razmislek in samorefleksijo o uporabi policijskih pooblastil v povezavi z ustavno pravico do svobode izražanja, zbiranja in združevanja".

Na MNZ menijo, da je treba to pravico – še zlasti v luči pravosodja in notranjih zadev – razumeti kot absolutno kategorijo, ki nikoli ne sme biti vsebinsko prilagojena družbenim razmeram.

Kot pravijo, želijo v policiji spodbuditi razpravo in razumevanje vloge policije in spoštovanja človekovih pravic. O tem pa bo govora tudi na posvetu o izvrševanju ustavne pravice do svobode izražanja, ki bo sredi decembra na Brdu pri Kranju. Tam bodo predstavili ugotovitve omenjenega strokovnega nadzora in predlog sprememb zakonodaje.