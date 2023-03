MNZ upošteval predlog Hojsa: pod UV-svetlobo vidna tudi 2. kitica Zdravljice

Na novi biometrični osebni izkaznici, ki je zaradi svoje dovršenosti požela tudi priznanje mednarodnih strokovnjakov s področja varnostnih tiskovin in identifikacijskih dokumentov, lahko najdemo zapis druge kitice Prešernove Zdravljice. "Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet." "Mislim, da je izbor druge kitice lep," je odločitev, da na nove osebne izkaznice dodajo tudi ta zapis, komentiral nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki je idejo tudi predlagal. Prav SDS pa je lani, sicer neuspešno, v državni zbor vložila tudi predlog spremembe zakona o državnih simbolih, s katerim bi slovenska himna postala celotna Prešernova Zdravljica.

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs je na spletu sporočil, da je še posebej vesel, ker je na hrbtni strani novih biometričnih izkaznic kot varnostni element dodana tudi druga kitica Prešernove Zdravljice. "Mislim, da je izbor druge kitice lep," je dejal Hojs, ki pa je idejo za zapis druge kitice tudi predlagal. "Kot element slovenske kulture se na novi osebni izkaznici v ultravijolični svetlobi pojavlja zapis sedme kitice Zdravljice (himne) v dveh oblikah – kot rokopis in kot transkripcija. Slednje na način, da se besedilo pretaka po slovenskih rekah," so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve. Ob tem so dodali, da so na hrbtni strani osebne izkaznice v obliki rokopisa na predlog nekdanjega ministra Hojsa dodali tudi zapis druge kitice Prešernove Zdravljice.

icon-expand Biometrične izkaznice FOTO: Gov.si

"Vse države stremijo k temu, da na svojo osebno izkaznico (in potni list) vključijo nacionalno simboliko in elemente prepoznavnosti države, kot so elementi zgodovine, kulture, arhitekture, narave, športa itd.," so dodali na ministrstvu. V okviru nagrade, ki jo je v prejšnjem tednu prejela Slovenija, se je ocenjevala tudi uspešnost tehnične vključitve navedenega v obliki zaščitnih elementov na našo novo osebno izkaznico. Vseh varnostnih elementov na izkaznici je medtem 34, ti vključujejo tudi čip in fotografijo, ustvarjeno s tremi različnimi tehnikami, in prozorno okno, v katerem sta poleg fotografije prikazani začetnici imena in priimka posameznika. V zgornjem levem kotu je dodana zastava EU z dvočrkovno oznako za Slovenijo. Upoštevanje Hojsovega predloga pa znova zbuja vztrajne polemike okrog uveljavljanja druge kitice Zdravljice, za kar si SDS prizadeva že nekaj časa. 6. člen slovenske ustave sicer pravi: "Himna Slovenije je Zdravljica." Medtem pa 5. člen Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi navaja, da je slovenska himna sedma kitica pesmi Franceta Prešerna Zdravljica, ki se jo izvaja na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla.