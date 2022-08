MNZ zagotavlja: Policijski nadzor na avtocestah bo ostal enak in nemoten

Notranja revizija na avtocestni policiji je namreč ugotovila vrsto nepravilnosti, med drugim bi način financiranja avtocestne policije lahko vzbujal vtis, da Policija ne bo kakovostno izvajala svojih pristojnosti do Darsa.

Policija, ki je s 1. avgustom začasno ukinila tri od štirih enot nedavno ustanovljene avtocestne policije, je pojasnila, da je to storila zaradi tesne finančne prepletenosti avtocestne policije z Družbo za avtoceste v RS (Dars).

Posebna delovna skupina Policije zdaj pripravlja rešitve za organiziranost na področju prometne policije, katere financiranje bo temeljilo na zakoniti pravni podlagi, kot je za ministrstvo in Policijo tudi edino dopustno, je notranje ministrstvo zapisalo v sporočilu na svoji spletni strani.

Ob tem pojasnjujejo, da so se postaje prometne policije s kadrovskim primanjkljajem soočale že pred ustanovitvijo avtocestne policije in že takrat niso mogle izvajati nadzora v takem obsegu, kot bi si ga želele. Enote so bile v povprečju zasedene 60-odstotno, nekatere tudi manj.

Z ustanovitvijo avtocestne policije se je kadrovski primanjkljaj samo še povečal, saj so bili v večjem odstotku v avtocestno policijo razporejeni prav policisti postaj prometne policije. Avtocestna policija je tako dodatno osiromašila postaje prometne policije.