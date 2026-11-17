Ministrstvo za notranje zadeve šest policistov, ki so decembra 2024 sodelovali v policijskem postopku na Čopovi ulici, v katerem je umrl 37-letni Amir Đutović, sumi nevestnega dela v službi. Eden ključnih očitkov glede objektivne odgovornosti pa je, da je vodstvo policije z Damjanom Petričem na čelu predolgo odlašalo z uvedbo disciplinskih postopkov zoper odgovorne policiste, zaradi česar so ti zastarali. Zdaj smo neuradno pridobili kazensko ovadbi, ki jo je notranje ministrstvo pod vodstvom Francija Matoza konec oktobra poslalo na Specializirano državno tožilstvo.

Kaj Petriču očitajo v kazenski ovadbi?

Notranje ministrstvo je Petriča ovadilo zaradi suma nevestnega dela v službi. Na ministrstvu namreč menijo, da je vodstvo policije z uvedbo disciplinskih postopkov proti vpletenim policistom odlašalo tako dolgo, da so ti zastarali. Petrič je očitke o zavlačevanju že septembra zavrnil. Šest policistov, ki so decembra 2024 sodelovali v policijskem postopku na Čopovi ulici v Ljubljani, je bilo zaradi dogodka že obtoženih. Zdaj je bila kazenska ovadba vložena tudi zoper nekdanjega prvega moža policije Damjana Petriča.

Minister zahteval ukrepanje, postopkov tri mesece pozneje še ni bilo

Iz dokumentacije izhaja, da je takratni notranji minister Boštjan Poklukar oktobra 2025, približno deset mesecev po dogodku, Petriču naložil, naj policija ugotovi odgovornost vpletenih policistov in izpelje ustrezne delovnopravne postopke. Toda tri mesece pozneje disciplinski postopki še vedno niso bili uvedeni. Marca letos je policijo k ukrepanju po navedbah ministrstva ponovno pozval tudi minister Blanko Zlobko. Petrič je disciplinski postopek proti šestim policistom, zoper katere je državni tožilec vložil obtožnico, uvedel šele 14. aprila letos. To je bilo skoraj leto in pol po dogodku, v katerem je umrl 37-letni Đutović. Toda postopki se niso končali z vsebinsko odločitvijo. Pristojni organ jih je 15. junija ustavil, ker so disciplinske kršitve zastarale. Po domače: policija zaradi poteka zakonsko določenega časa ni več mogla presojati disciplinske odgovornosti policistov in jim v teh postopkih izreči sankcij.

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