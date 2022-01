MNZ zavrača obtožbe o oviranju sindikalne dejavnosti

Policijski sindikat Slovenije je namreč v sredo napovedal ovadbo direktorja uprave uniformirane policije pri Generalni policijski upravi Danijela Lorbeka in njegovega pomočnika, saj sta sindikalnemu zaupniku odredila delo na sedežu delodajalca in mu določila delovni čas v istem času, ko bi moral opravljati sindikalno delo. Po mnenju sindikata sta ga s tem zavestno, namerno in protipravno spravila v negotov in podrejen položaj ter ovirala sindikalno delovanje organa sindikata.

Tako direktor uprave kot njegov pomočnik nista odklonila izvršitev navodil generalnega direktorja policije Antona Olaja , ki so po mnenju sindikata protipravna in s katerimi si enostransko in zavestno napačno razlaga že devetletno ustaljeno in enako izvajanje določb kolektivne pogodbe za policiste, je zapisano na spletni strani sindikata. Sindikat je sicer že v torek napovedal tudi kazensko ovadbo zoper Olaja.

MNZ: Bistvo spora je priznavanje plačanih ur, ki jih želijo porabiti za sindikalno delo

Kot so v odzivu na očitke zapisali na spletni strani notranjega ministrstva, je bistvo tokratnega spora priznavanje plačanih ur, ki jih želijo sindikalni zaupniki obeh sindikatov v letu 2022 porabiti za sindikalno delo. Konec lanskega leta sta namreč sindikata brez kakršnegakoli predhodnega dogovora delodajalca obvestila, da bo v letošnjem letu polni delovni čas sindikalno delo skupaj opravljalo 21 policistov, so zapisali v sporočilu za javnost.

V skladu s kolektivno pogodbo za policiste se ure za sindikalno delo priznavajo za udeležbo na sestankih in za ostale sindikalne aktivnosti, določene v kolektivni pogodbi, sindikalni zaupniki pa se morajo o izrabi dodeljenih ur z neposrednim vodjo praviloma dogovoriti najmanj deset dni pred načrtovano izrabo. Vodstvo ministrstva je zato sindikata obvestilo, da se s predlaganim načinom koriščenja plačanih ur za sindikalno delo ne strinja.

"Ne glede na to, da je to sicer dolgoletna praksa, v ministrstvu menimo, da takšna praksa ni pravilna. Policijska sindikata izrabe ur za določene sindikalne zaupnike namreč ne usklajujeta z delodajalcem, ampak ga zgolj obvestita o tem, da bodo določeni sindikalni zaupniki sindikalno delo opravljali polni delovni čas, in pričakujeta, da jim bo delodajalec vse te ure priznal in plačal," so zapisali.

Kot so pojasnili, vsi sindikalni zaupniki, ki svoj celotni delovni čas namenjajo sindikalnemu delu, za vse opravljene ure prejemajo plačo, kot če bi opravljali delo v skladu s pogodbo o zaposlitvi, vključno z vsemi dodatki in drugimi pravicami, ki izhajajo iz statusa policista. Zaradi tega je trenutni način izrabe ur za delodajalca zelo neracionalen in drag, ocenjujejo.

"Vodstvo ministrstva odločno zavrača obtožbe, da gre pri tem za kakršnokoli onemogočanje ali oviranje sindikalne dejavnosti. Sindikata sta bila namreč že večkrat pozvana, da sporočita, če želita, da bi nekateri sindikalni zaupniki svoje funkcije v sindikatu opravljali profesionalno, pri čemer bi se pogoje za poklicno opravljanje sindikalnih funkcij celovito dogovorilo v kolektivni pogodbi za policiste," so zapisali.

Ker jasnega odgovora do danes še niso dobili, bo sindikatoma v kratkem posredovan konkreten predlog za spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe, s katerimi bi ustrezno uredili področje dela profesionalnih sindikalnih zaupnikov, so napovedali na ministrstvu.