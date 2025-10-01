Ministrstvo proti trenutnemu predlogu uredbe o nadzoru zasebnih komunikacij

MNZ: Za Slovenijo je boj proti spolnemu izkoriščanju in spolnim zlorabam otrok – tako v fizičnem kot virtualnem svetu – prioriteta.

Iz notranjega ministrstva so danes sporočili, da predloga uredbe v obliki, kot je besedilo zastavljeno zdaj, ne morejo podpreti. "Za Slovenijo je boj proti spolnemu izkoriščanju in spolnim zlorabam otrok – tako v fizičnem kot virtualnem svetu – prioriteta," so zapisali na ministrstvu. "Ustrezna ureditev tega področja je nujna, zato podpiramo prizadevanja, da se vzpostavi dolgoročni pravni okvir EU za učinkovit boj proti spolnim zlorabam otrok prek spleta, ob hkratnem spoštovanju temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov."

Z ministrstva so dodali še, da pogajanja še niso končana in soglasja držav članic za pogajanja o predlogu uredbe z Evropskim parlamentom še ni: "Dansko predsedstvo Sveta EU si prizadeva pripraviti kompromisno besedilo, ki bi bilo lahko sprejemljivo za večino držav članic in bi torej prejelo zadostno podporo za potrditev delnega splošnega pristopa glede predloga uredbe na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 14. oktobra 2025."

Gre za predlog, ki bi uzakonil obvezno skeniranje vseh zasebnih komunikacij državljanov. Zagovorniki trdijo, da je njen namen preprečevanje zlorab otrok, nasprotniki pa, da gre za popolno uničenje pravice do zasebnosti in ogrožanje digitalne varnosti. Njen glavni namen je namreč nadzor komunikacije med kriminalnimi združbami s posebnim poudarkom na preprečevanju deljenja otroške pornografije.