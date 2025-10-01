Svetli način
Slovenija

Ministrstvo proti trenutnemu predlogu uredbe o nadzoru zasebnih komunikacij

Ljubljana, 01. 10. 2025 15.53 | Posodobljeno pred 28 minutami

Potem ko so številni že opozorili na problematičnost predloga evropske uredbe CSAR, pogovorno znanega tudi kot "nadzor klepeta", so iz notranjega ministrstva sporočili, da predloga v obliki, kot je zastavljen zdaj, ne morejo podpreti. Ob tem v Piratski stranki in gibanju Volt opozorjajo na vse bolj invazivno uvajanje nadzora.

MNZ: Za Slovenijo je boj proti spolnemu izkoriščanju in spolnim zlorabam otrok – tako v fizičnem kot virtualnem svetu – prioriteta.
Iz notranjega ministrstva so danes sporočili, da predloga uredbe v obliki, kot je besedilo zastavljeno zdaj, ne morejo podpreti. "Za Slovenijo je boj proti spolnemu izkoriščanju in spolnim zlorabam otrok – tako v fizičnem kot virtualnem svetu – prioriteta," so zapisali na ministrstvu. "Ustrezna ureditev tega področja je nujna, zato podpiramo prizadevanja, da se vzpostavi dolgoročni pravni okvir EU za učinkovit boj proti spolnim zlorabam otrok prek spleta, ob hkratnem spoštovanju temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov."

Z ministrstva so dodali še, da pogajanja še niso končana in soglasja držav članic za pogajanja o predlogu uredbe z Evropskim parlamentom še ni: "Dansko predsedstvo Sveta EU si prizadeva pripraviti kompromisno besedilo, ki bi bilo lahko sprejemljivo za večino držav članic in bi torej prejelo zadostno podporo za potrditev delnega splošnega pristopa glede predloga uredbe na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 14. oktobra 2025."

Gre za predlog, ki bi uzakonil obvezno skeniranje vseh zasebnih komunikacij državljanov. Zagovorniki trdijo, da je njen namen preprečevanje zlorab otrok, nasprotniki pa, da gre za popolno uničenje pravice do zasebnosti in ogrožanje digitalne varnosti. Njen glavni namen je namreč nadzor komunikacije med kriminalnimi združbami s posebnim poudarkom na preprečevanju deljenja otroške pornografije.

Pirati pred MNZ opozorili na invazivno uvajanje družbe nadzora

Pred ministrstvom za notranje zadeve pa so se danes zbrali predstavniki zunajparlamentarne Piratske stranke in slovenske veje panevropskega gibanja Volt. Menijo, da gre za predlog, ki bi uzakonil obvezno skeniranje vseh zasebnih komunikacij državljanov. "Zagovorniki sicer trdijo, da je namen uredbe preprečevanje zlorab otrok, vendar tehnične izvedbe takšnega predloga ni mogoče uresničiti, ne da bi pri tem popolnoma uničili pravico do zasebnosti in ogrozili temelje digitalne varnosti," so dejali.

Piratska stranka in gibanje Volt
Piratska stranka in gibanje Volt FOTO: Piratska stranka

"Ustava Republike Slovenije v 37. členu jamči tajnost pisem in drugih občil. To pomeni, da je varovana tudi pravica do varne šifrirane komunikacije na internetu, ki bi jo predlog uredbe Chat Control v praksi popolnoma uničil,"  je poudaril predsednik Piratske stranke Jasmin Feratović. "Množični nadzor zasebnih komunikacij je v nasprotju s pravico do zasebnosti in predstavlja grobo kršitev sodobnih demokratičnih standardov, na katerih temelji Evropska unija,"  je izpostavil tudi predstavnik gibanja Volt Tilen Draga.

Predstavnik Piratov Ratko Stojiljković je opozoril še na vse bolj invazivno uvajanje družbe nadzora: "Poskusi uvajanja množičnega nadzora se iz leta v leto stopnjujejo. Številne prikrite oblike nadzora že poznamo in jih policija uporablja z zelo šibkimi pravnimi podlagami." Nadzor vseh zasebnih komunikacij pa je še veliko bolj invaziven in uničujoč za pravico do zasebnosti, je še dejal: "S sprejemom uredbe bi legalizirali množični nadzor in tlakovali pot v družbo popolnega nadzora."

CSAR uredba nadzor komunikacija
