Mobello zmaga: Sagrada stol prejel prestižni Red Dot Award 2024 za produktno oblikovanje

Ta prestižni dogodek združuje najboljše ume iz sveta oblikovanja, Mobello pa je prejelo eno izmed najbolj prestižnih priznanj za svoje delo: Red Dot Award za produktno oblikovanje. Njihov jedilni stol Sagrada, delo nadarjenega oblikovalca Tarika Tokalije, je prejel nagrado za produktno oblikovanje, pri čemer je navdušil tako žirijo kot občinstvo. Na prvi pogled stol Sagrada očara s svojo elegantno silhueto in prefinjenimi linijami, vendar pa prava izkušnja pride ob prvem dotiku. Izjemno gladka in mehka tekstura lesa naredi vsak dotik posebno doživetje. Vsaka podrobnost je skrbno oblikovana, zaobljeni robovi in uravnotežena oblika pa predstavljajo vrhunec obrtniške mojstrovine.

Podelitev nagrad v Essenu je bila resnično praznovanje strasti. Gala večer Red Dot in Noč oblikovalcev zagotavljata platformo za praznovanje in mreženje z najboljšimi v industriji. Luči so utripale na stol Sagrada, simbolizirajoč vso strast in trud, ki sta bila vložena v njegov dizajn. Ekipa Mobello je ponosna, da je njihovo delo prejelo zasluženo priznanje.

Kdo je Mobello?

Mobello je veliko več kot le pohištvo. Je blagovna znamka, ki združuje strast do inovacij z zavezanostjo k trajnostnemu oblikovanju. Njihova pot k ustvarjanju luksuznega pohištva je vodena z željo, da je vsak kos umetniško delo, ne le funkcionalen predmet. Njihovo poslanstvo je postaviti nove standarde v svetu oblikovanja in prejem Red Dot nagrade je le potrditev njihove zavezanosti temu poslanstvu. Red Dot Award ni prvo priznanje za Mobello; je zgolj najnovejše v nizu priznanj, ki potrjujejo njihovo izjemno delo. Tarik Tokalija, oblikovalec stola Sagrada, je dobro znano ime v svetu oblikovanja. Njegova vizija in strast do oblikovanja sta vidni v vsakem kosu, ki ga ustvari. Uspešno združuje funkcionalnost z estetiko, ustvarja pohištvo, ki ni le vizualno privlačno, temveč tudi praktično za vsakodnevno uporabo. Zahvaljujoč podpori njihovih strank, partnerjev in ljubiteljev oblikovanja Mobello nadaljuje svoje poslanstvo. To nagrado vidijo kot začetek nove ere v njihovi zgodbi o uspehu in inovacijah v svetu luksuznega pohištva. Mobello bo kmalu razstavljen v enem izmed prestižnih salonov v Ljubljani. Do takrat si lahko pohištvo Mobello ogledate v naših predstavništvih v Sarajevu, Zagrebu in Beogradu, ter v Mobello Showroomu v Tešnju.

