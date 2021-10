V Celju in Postojni mobilna tima za rehabilitacijo v pomoč starejšim

Predstavljajte si, da ste starejši, pri nesrečnem padcu pa ste se močno poškodovali in bi za boljše okrevanje potrebovali fizioterapijo. A ker vozniškega izpita nimate, bližnjih, ki bi vas lahko peljali do zdravstvenega doma, tudi ne, v avtomobil pa bi se tako ali tako po poškodbi precej težko usedli, do še kako potrebne fizioterapije ne morete. Takšnim in podobnim primerom od poletja naprej pomagata mobilna tima za rehabilitacijo, kjer vas fizioterapevt, delovni terapevt in tudi kineziolog obiščejo kar na vašem domu. Enega imajo v Celju, drugega v Postojni, a zaenkrat bosta delovala le dve leti, saj gre za evropski projekt, za katerega pa vključeni upajo, da se bo podaljšal, saj so potrebe na terenu vsak dan večje.