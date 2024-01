Mobilne telefone odklepali kar z nosovi

"Letošnja Lisica je bila ena izmed napornejših do sedaj," so jasni tisti, ki so se v nemogočih vremenskih razmerah spopadli s pripravo proge za najboljše smučarke na svetu. V dežju in snegu, ki sta od petka močila Kranjsko Goro, so morali zaslone na mobilnih telefonih pogosto odklepati kar z nosovi, saj so v premrlih prstih izgubili ves občutek.

OGLAS

"Ves december smo se skupaj z žičničarji trudili izkoristiti vsako minuto za izdelavo snega. Z ratrakisti smo ure in ure skupaj razporejali sneg po 'gorenjsko'. To pomeni, da smo izkoristili vsak kubični meter za pokrivanje celotne proge," je vodja priprave proge Gorazd Bregant za 24ur.com opisal težave, s katerimi so se soočali v zadnjih tednih. Po tem, ko se je znamenita Zlata lisica iz Maribora tudi uradno odselila v Kranjsko Goro, je pripravo tekmovalne proge prevzel tamkajšnji Alpsko smučarski klub (ASK). Gre za ekipo neutrudnih delavcev, ki so sicer pisana paleta vseh poklicev. Skupni sta jim pripadnost skupini in ljubezen do športa, saj so vsi prostovoljci, že vrsto let pa skrbijo tudi za Pokal Vitranc, ko na podkorensko strmino pridejo najboljši smučarji sveta.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert



































60. Zlata lisica v Kranjski gori icon-picture-layer-2 1 / 19

"Mile zime zadnjih let in desetletij nam vsako leto prinesejo borbo ... Na dneve tekmovanj se pa ponavadi narava obrne s padavinami, ki so takrat samo veliko breme," pravi Bregant.

Tudi tokrat ni bilo nič drugače, sivi oblaki so začeli že v petek požirati še zadnje koščke modrega neba in konec tedna je bil ves čas moker. Sprva je deževalo, nato snežilo, predvsem v zgornjem delu proge, potem so se snežinke spet spremenile v nadležne kaplje.

Vreme je nekoliko ponagajalo. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Števec gledalcev se je v slabih vremenskih razmerah ustavil pri 3217, ciljna arena bi jih lahko sicer sprejela skoraj še enkrat več. Če je v soboto za ples v dežju skrbel Magnifico, so v nedeljo med odmorom na oder stopili Čuki, gledalci pa so navdušeno pozdravili tudi Retro band, ki jih je z upodobitvijo smučarskih legend, kot so Alberto Tomba, Ingemar Stenmar in Michael von Grüningen, z glavo levo - desno razplesal ob zvokih svoje legendarne uspešnice Cik Cak.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert





































Navijače je navdušil prihod smučarskih legend icon-picture-layer-2 1 / 20

V ciljni areni so sicer prednjačili Slovaki, ki so na nedeljskem slalomu končno prišli na svoj račun, saj je njihova junakinja Petra Vlhova po nehvaležnem 4. mestu v vesleslalomu tokrat zmagala. "Ampak vseeno en dan prepozno," potožijo Marian, Patrik, Oliver in Michal, ki smo jih v soboto spoznali kot velike veseljake. "Zdaj pa ne moremo niti pošteno nazdraviti, saj se že odpravljamo za volan in čaka nas več ur vožnje," poklapano pomahajo v pozdrav.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert











Slovaški navijači na 60. Zlati lisici icon-picture-layer-2 1 / 7