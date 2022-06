Mobilni internet: vse, kar zares potrebujemo!

Mobilni internet je elegantna rešitev za hiter dostop do spletnih vsebin, ki jih želimo v določenem trenutku prebrati, pogledati, poslušati ... V prispevku preberite, ali je tovrsten dostop do interneta primeren za vaše potrebe.

Iskanje po spletu

Če internet uporabljate zgolj za obiskovanje spletnih strani, v enem mesecu za 1000 obiskov spletnih strani (v povprečju 30 na dan) ne boste porabili več kot 1 GB prenosa podatkov, saj se za odpiranje spletne strani porabi od 100 do 200 kB.

Uporaba elektronske pošte

Prek elektronske pošte na mesec mimogrede izmenjamo do 500 sporočil ali več, kar nanese približno 200 MB. Če elektronsko pošiljate sporočila s priponkami, boste težko presegli 1 GB podatkov, kar je sicer odvisno tudi od velikosti datotek, ki jih pošiljate ali prejemate.

Družbena omrežja

Objave na družbenih omrežjih ne porabijo veliko podatkov. Če na dan objavite povprečno od 5 do 10 slik boljše kakovosti, na mesec poraba podatkov ne bo presegla 1 GB.

Aplikacije in igre

Same aplikacije ne porabijo veliko podatkovnega prometa, povprečno za prenos aplikacije porabimo od 10 MB do 100 MB. Precej več prenosa podatkov se porabi ob prenosu spletnih iger. Prenos podatkov iz tega naslova ima širok razpon - od 1 GB do 10 GB na mesec, lahko tudi več.

Predvajanje video vsebin

Najbolj potratno je predvajanje videoposnetkov. Tudi tu se ne da natančno določiti porabe, saj je odvisna:

- od izbrane kakovosti pri predvajanju videoposnetka in

- od naprave, prek katere se videoposnetek predvaja (ločljivost posnetka).

Za posnetke nižje kakovosti lahko na uro porabimo približno do 1 GB, za predvajanje posnetkov visoke ločljivosti (HD) pa od 3 do 5 GB na uro. Če vzamemo porabnika, ki si na dan ogleda vsaj en film v visoki ločljivosti, bo mesečni prenos podatkov narasel na približno od 150 do 200 GB. Za predvajanje video vsebin na telefonu prek YouTuba imamo na primer možnost izbire resolucije, in tako je spremljanje videoposnetkov manjše ali srednje ločljivosti tudi manj potratno.

Poslušanje glasbe

Precej manj podatkov boste porabili za predvajanje glasbenih vsebin prek ponudnikov, kot sta Spotify ali Tidal (do 5 MB na pesem običajne kakovosti oziroma 10 MB za visokokakovostno predvajanje pesmi), kot pa prek kanala YouTube.

Mobilni internet kot dobra alternativa

Fiksno mobilno omrežje lahko nadomestimo z mobilnim internetom. Za izmenjavo sporočil in za klice uporabljamo brezplačne aplikacije, kot so WhatsApp, Viber, Skype ipd.

