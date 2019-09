Mobilni učitelji izglasovali enodnevno stavko

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Svizu) je sporočil, da so mobilni učitelji s kar 97,5 odstotki izglasovali, da bodo 23. oktobra, v kolikor ne bo dogovora s šolskim ministrstvom, stavkali. V opredeljevanju je sodelovalo 1.708 (od skupno 2.150) vseh zaposlenih v uvodoma omenjenih zavodih, kar pomeni skoraj 80-odstotno udeležbo.

"Kot je sicer znano, si Sviz že več let prizadeva, da bi država mobilnim učiteljem, ki nudijo dodatno strokovno pomoč, zagotovila zakonito povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, da bi uredila njihovo napredovanje v nazive na delovnem mestu ter da bi se odpravilo dolgoletno nezakonito določanje povečane učne obveznosti omenjenim učiteljem in njihovo preobremenjevanje," so zapisali v Svizu.