Mobitel zazna okvaro avtomobila: Prihrani tisoče evrov pri popravilih pri avtomehanikih

Vsi se občasno znajdemo v situaciji, ko se primemo za glavo, ker se prižge lučka na armaturni plošči avtomobila. To pomeni le eno – čas je za avtomehanika in draga popravila, saj vsi dobro vemo, da se od avtomehanika domov vračamo "lažji" za nekaj sto evrov.

Kaj pa, če vam povemo, da avtomehanika skorajda ne boste več potrebovali, ker lahko s pametnim telefonom sami zaznate okvaro na svojem avtomobilu? Sliši se odlično, vendar to ni najboljši del ... Vaš mobitel potrebuje le nekaj minut, da odkrije okvaro, pri tem pa ne potrebujete popolnoma nobenega znanja o avtomobilih. To pomeni, da vas avtomehaniki ne bodo mogli več pretentati in vam zaračunavati dragih in namišljenih popravil, ker boste natančno vedeli, kaj se je zgodilo z vašim ljubljenčkom in koliko morate za popravilo plačati. Sliši se neverjetno, kajne? A pravzaprav je zelo preprosto ...

Kaj odkriva okvare bolje kot kateri koli avtomehanik?

Ne glede na to, ali imate star ali nov avto, se okvara lahko zgodi kadar koli. Potem nastopi nočna mora. Vaš ljubljenček konča pri avtomehaniku, ki brska po njem (večinoma ne veste, kaj točno počne) in vam na koncu zasoljeno zaračuna. Ali ne bi bilo čudovito vnaprej vedeti, zakaj se z avtom peljete do mehanika? In točno to vam lahko pove vaš avto.

Vsak avto ima računalnik, ki natančno ve, kaj je narobe z njim. Te napake pri delovanju lahko avto prebere sam, potrebujete le mini napravo, ki jo boste vključili v vhod OBD2 na avtomobilu. Ta naprava, ki jo povežete z mobitelom, vam bo razkrila, kaj točno manjka vašemu jeklenemu ljubljenčku. Tako boste vedeli, ali je okvara avtomobila resna, ali morate k mehaniku in koliko vas bo stalo popravilo. Prav tako lahko svojega ljubljenčka redno pregledujete in preprečite večje in dražje okvare.