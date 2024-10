Močan dež in veter bosta na jugu države vztrajala vse do popoldneva

Krka in njeni pritoki počasi naraščajo in poplavljajo na območjih pogostih poplav. V srednjem toku bo naraščala predvidoma do dopoldneva, v spodnjem toku pa do popoldneva. Poplavljene površine se bodo postopno povečevale, pri čemer lahko Krka v spodnjem toku poplavi v širšem obsegu, opozarja agencija.

Oranžno opozorilo velja do dopoldneva, ko se bo vreme v osrednji in jugozahodni Sloveniji umirilo. Na jugovzhodu države pa bo zaradi močnega vetra veljalo rumeno opozorilo.

Prometna opozorila

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom je prepovedan promet druge stopnje, torej za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Na regionalni cesti Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava–Ajdovščina je prepovedan promet prve stopnje, torej za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Zaprta je cesta Strmec–Mangart.

Kjer se ob sneženju sneg oprijemlje vozišča in je vozišče zasneženo, je obvezna zimska oprema.

Močna burja podirala drevesa, oglasne panoje in poškodovala daljnovod

Na Primorskem so močni sunki vetra težave povzročali že v četrtek. V Brdih se je zaradi vetroloma na več lokalnih cest prevrnilo drevje, otežen je bil dostop do nekaterih stanovanjskih objektov, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Podobno je bilo tudi v okolici Nove Gorice, kjer so bile zaradi podrtih telekomunikacijskih drogov in utrganih kablov na delu pristojne službe.

Na območju Ajdovščine je močna burja prevračala ograje, reklamne panoje, podirala drevesa in prevrnila avtomobilsko prikolico. Zaradi podrtih dreves na območju celotne občine Ajdovščina, ki so ovirala promet, je bilo aktivirano dežurno Cestno podjetje Kolektor in občinska služba Komunala Ajdovščina. Podrti so bili telekomunikacijskih drogovi, nekaj kablov se je utrgalo, poroča uprava.