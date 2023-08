'Močan moraš biti, enostavno ne smeš obupati'

Severnoprimorski konvoj je bil med prvimi, ki so prišli na pomoč v Črno na Koroškem po zasilni intervencijski poti. Predsednik PGD Log pod Mangartom Igor Černuta z grozljivo osebno izkušnjo plazu je vedel, kaj lahko pričakuje v Črni: "Tukaj pride do izraza prispodoba, da veš, kaj človek podoživlja, ko nekaj izgubi, je pa od človeka do človeka odvisno, kako in kaj. Je pa res hudo."

V Logu je murasti tok v ponedeljek zvečer vzel kar sedem življenj. "Tokrat so imeli srečo, da so se večinoma lahko pravočasno umaknili na varno," pravi Černuta, ki je v ponedeljek pomagal pri čiščenju in razdeljevanju hrane. Kljub ogromni škodi je optimist, saj meni, da so Slovenci poseben narod, ki zna stopiti skupaj ter pomagati in verjame, da bo tako tudi tokrat.

Še v petek je poveljnik CZ občine Tolmin Miha Vencelj v Baški grapi vodil intervencijo, med katero so očistili več kot 10 zemeljskih plazov, naslednji dan se je že odpravil na pomoč v Mengeš in Kamnik pri prečrpavanju vode. "Težko je se pogovarjati z domačimi gasilci, saj poznaš njihov način razmišljanja in s kakšno željo pomagajo, nato pa sami povedo, kako hudo je bilo pri njih doma, in to ne gre tako lahko mimo," pove Vencelj o trenutni izkušnji.

Med dvajsetimi kobariškimi gasilci v Črni še v torek ostaja predsednik PGD Kobarid Sašo Rosič. Pomagal je v Petrinji, gasil na Krasu, izkusil je dva potresa, pa vendar mu je hudo: "Najbolj me je šokiralo to, da so mlade družine ostale brez vsega, saj imam tudi sam mlado družino. Hiše so nove in vso imetje, vsi spomini, vse kar je shranjeno, je ostalo pod blatom. Presenetilo pa me je pozitivnost teh ljudi, sploh v Črni, kjer vlada dobra volja in medsosedska pomoč."

Ravno ta srčnost je tista, s katero je njihovo delo več kot poplačano. "Ko so ljudje v težavah, ko vidimo, kakšno je stanje na terenu, nas vse to vodi naprej in ne razmišljamo. Gasilec je gasilec s srcem in nudi pomoč tistemu, ki jo potrebuje," še doda Rosič.

"Ko kot družba nastopimo skupaj, lahko zelo hitro dosežemo dobre rezultate. Tako nas je lani združil Kras, sem pa prepričan, da bo tako tudi v tem primeru in bomo na koncu pod črto iz situacije vseeno potegnili pozitivne stvari," pa zaključi Vencelj.

To je le nekaj posameznikov, ki skupaj s številnimi drugimi kljub vsemu hudemu v teh dneh pišejo čudovito zgodbo o dobroti in pomoči.