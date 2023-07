Močan napad podlubnikov na več območjih v Sloveniji

Tudi v urbanem okolju morajo lastniki smrek redno opazovati drevesa in v primeru katerega koli znaka napada podlubnikov takoj izvesti sanitarno sečnjo in ukrepe za uničenje podlubnikov.

Ker je škodo zaradi podlubnikov možno omejiti le s pravočasnim odkrivanjem in sanitarnim posekom napadenih dreves ter izvozom lesa iz gozda, še preden se razvije nova generacija podlubnikov, ministrstvo skupaj z gozdarsko inšpekcijo lastnike poziva k rednemu pregledovanju gozdov in takojšnji sanaciji poškodovanih dreves. O začetku sanacije morajo lastniki gozdov obvestiti revirnega gozdarja.

V nadaljevanju leta lahko pričakujemo povečanje poškodb zaradi smrekovih podlubnikov tudi na drugih območjih Slovenije, so v sporočilu za javnost ocenili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Od začetka letošnjega leta do 21. junija so pristojni izdali odločbe za posek za skoraj 300.000 kubičnih metrov iglavcev, od tega največ v smrekovih gozdovih na omenjenih najbolj prizadetih gozdnogospodarskih območjih.

Ob tem pa ministrstvo opozarja, da je pri izvajanju sanitarne sečnje potrebna izjemna pazljivost tako zaradi možnosti poškodb pri delu kot zaradi možnosti ogrožanja življenja ljudi ter možnosti poškodb objektov in ostalega premoženja.

"Posek drevja v urbanem okolju je še posebej zahtevno in nevarno opravilo, zato ga je treba zaupati usposobljenim in preverjenim izvajalcem," so podčrtali na ministrstvu.

Če se podlubniki pojavijo v urbanem okolju, gozdarska inšpekcija odredi posek z insekti napadenih dreves, odvoz lesa in uničenje podlubnikov. Pri tem gre za izvedbo nujnih ukrepov v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlašati, saj lahko pride do ogrožanja premoženja večjih vrednosti, opozarjajo na ministrstvu.

Prvi vidni znak napada podlubnikov v tem času je črvina, ki se nabira za luskami skorje ter na pajčevinah in rastju okoli dreves. Znak napada podlubnikov je tudi odpadanje zelenih iglic ter odpadanje skorje pri še zeleni krošnji. Drevesa z opisanimi znaki napada podlubnikov se bodo zagotovo posušila, zato je potrebna takojšnja sečnja, kasneje bi takšno drevo lahko bilo tudi nevarno za ljudi in premoženje, so še opozorili na ministrstvu.

Prav tako je pravočasen posek pomemben zaradi ohranjanja vrednosti lesa. Če so napadena drevesa pravočasno posekana in obeljena ali predelana, se tudi vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če pa s posekom odlašamo, se les napadenih dreves obarva modrikasto, kar je posledica okužb z glivami, to pa zniža prodajno vrednost lesa.

Ministrstvo lastnike obvešča, da lahko za vse informacije v zvezi s posekom s podlubniki napadenih dreves pokličejo gozdarsko inšpekcijo ali Zavod za gozdove Slovenije.