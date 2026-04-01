Močan veter na zahodu države odkrival strehe in podiral drevesa

Na območju centra za obveščanje Koper je močan veter povzročal težave predvsem na cestah. Podrtih je bilo tudi nekaj dreves in poškodovano osebno vozilo, v Hrvatinih pa je veter poškodoval pločevinasto streho garaže. Na terenu posredujejo gasilci gasilske brigade Koper, prostovoljnega gasilskega društva Dekani in Hrvatini ter delavci Cestnega podjetja Koper in Marjetice Koper, navajajo na upravi za zaščito in reševanje.

V Kranju sta bili za posredovanje na dveh dogodkih aktivirani dve teritorialni gasilski društvi in ena poklicna gasilska enota. Po en dogodek je uprava zabeležila v 12 centrih, in sicer v Ajdovščini, Ankaranu, Divači, Domžalah, Idriji, na Jesenicah, v Ljubljani, Mariboru, Pivki, Preddvoru, Slovenski Bistrici in Sveti Ani.

Za zdaj niso poročali o poškodovanih.