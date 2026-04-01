Slovenija

Močan veter na zahodu države odkrival strehe in podiral drevesa

Koper, 01. 04. 2026 20.31 pred 27 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Škoda zaradi vetra na Kobariškem

Močan veter je na zahodu države odkrival strehe in podiral drevesa. Uprava za zaščito in reševanje je v zvezi s tem zabeležila 34 dogodkov. Največ so jih zabeležili v Kopru, in sicer sedem, v Ilirski Bistrici štiri, po tri pa v Cerknem, Tolminu in Tržiču. Močan veter je težave povzročal tudi v Ljubljani, na Gorenjskem in na Štajerskem.

Na območju centra za obveščanje Koper je močan veter povzročal težave predvsem na cestah. Podrtih je bilo tudi nekaj dreves in poškodovano osebno vozilo, v Hrvatinih pa je veter poškodoval pločevinasto streho garaže. Na terenu posredujejo gasilci gasilske brigade Koper, prostovoljnega gasilskega društva Dekani in Hrvatini ter delavci Cestnega podjetja Koper in Marjetice Koper, navajajo na upravi za zaščito in reševanje.

V Kranju sta bili za posredovanje na dveh dogodkih aktivirani dve teritorialni gasilski društvi in ena poklicna gasilska enota. Po en dogodek je uprava zabeležila v 12 centrih, in sicer v Ajdovščini, Ankaranu, Divači, Domžalah, Idriji, na Jesenicah, v Ljubljani, Mariboru, Pivki, Preddvoru, Slovenski Bistrici in Sveti Ani.

Za zdaj niso poročali o poškodovanih.

zahod močan veter strehe drevesa škoda
