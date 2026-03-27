Močan veter 'obrnil' slap Boka

Škoda na območju Cerknega Gasilska zveza Cerkno

Brez električne energije je bilo ob 9. uri 537 prebivalcev vasi Rut, Zakojca, Cerkljanski vrh, Trenta ter naselij med Cerknim in Idrijo, so povedali na Elektro Primorska.

"Na območju gasilske zveze Cerkno še vedno poteka intervencija večjega obsega zaradi močnega vetra. Včeraj in danes so bili gasilci klicani na 117 intervencij, danes poteka tudi sanacija odkritih objektov iz včerajšnjega dne. Skupaj do danes je bilo odkritih 75 objektov, od tega včeraj 39. Gasilci posredujejo tudi pri odpiranju cest zaradi podrtega drevja," so našteli v Gasilski zvezi Cerkno. Najbolj prizadeta so območja na višje ležečih planotah na Bukovem, v Zakrižu, v Gorjah, v Novakih, v Orehku ter tudi v Cerknem. Danes posreduje 70 gasilcev iz večine prostovoljnih društev v zvezi, drugi ostajajo v pripravljenosti. Trenutno so brez elektrike v Zakojci, zaprta ostaja cesta lokalna cesta Podpleče–Planina–Novaki. "Zaradi močnega vetra je posredovanje na nekaterih objektih prenevarno za reševalce, zato prosimo za strpnost," so še dodali cerkniški gasilci, ki ocenjujejo, da bo sanacija potekala še tekom naslednjih dni.

Veter obrnil slap Boka

Na družbenih omrežjih medtem navdušuje posnetek slapa Boka, ki ga močan veter "obrne".

Strehe odkrivalo tudi na Bovškem, velike težave v TKK Srpenica

Kot je povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) Bovec Edi Melinc, je gasilcem v četrtek zvečer uspelo tako utrditi in pokriti skladiščne regale v TKK Srpenica, da v podjetju ni nastala dodatna škoda. Danes bodo nadaljevali delo, ki pa je zaradi močnih sunkov vetra trenutno še vedno nevarno. "Kar smo včeraj naredili, se je izkazalo za učinkovito, da se niso podrli regali. Utrdili smo jih z vrvmi, kasneje jih bomo še pokrili," je povedal Melinc. V TKK Srpenica sicer tudi danes ne delajo, tako da bo večja škoda nastala tudi zaradi izpada proizvodnje.

Veter povzročal težave v TKK Srpenica Aljoša Kravanja

Podrto drevo ob cesti Aljoša Kravanja















Sicer pa so v bovški občini posredovali še v nekaj drugih intervencijah. Predvsem so pomagali občanom, ki jim je veter odkrival strehe. Skupno so našteli 12 intervencij. Pri odstranjevanju podrtih dreves in zagotavljanju prevoznosti cest so pomagali tudi delavci cestnega podjetja in bovške komunale. Preko noči so bili v bovški občini brez elektrike, v jutranjih urah pa so jo spet dobili, je še povedal Melinc.

Na Kobariškem 'veter povzročal škodo po skoraj vseh krajih'

Škoda zaradi vetra na Kobariškem Aljoša Kravanja

V Občini Kobarid so imeli težave predvsem zaradi odkrivanja streh in podrtega drevja. "Največ škode je bilo na stanovanjskih hišah. Veter ni prizadel le enega naselja v občini, ampak je povzročal škodo skoraj po vseh krajih, od Breginja in Robiča pa vse do Kobarida in Drežnice," je povedal poveljnik občinskega štaba CZ Kobarid Aleksander Vončina. Doslej so v kobariški občini našteli 33 intervencij, v katerih so posredovali gasilci, in 20 takih, kjer so posredovali delavci občinskega režijskega obrata pri zagotavljanju prevoznosti cest. Delo nadaljujejo tudi danes, saj je nekaj streh precej poškodovanih in odkritih.

Neugodni vremenski pojavi so napovedani tudi za naslednje ure, zato gasilci in civilna zaščita svetujejo, da najprej poskrbite za svojo varnost, spremljate obvestila, se zadržujete v zaprtih prostorih ter se izogibate bližine električnih daljnovodov ter površin poraslih z drevjem.

Kje je bilo največ težav?

Veliko težav so imeli v občini Cerkno, doslej so našteli kar 39 intervencij, največ dela so imeli gasilci z odkritimi strehami. Tudi na Tolminskem, vključno z Baško grapo prednjačijo odkrite strehe, do 14. ure so našteli 17 intervencij, so sporočili iz CZ Severna Primorska. V Starem selu pri Kobaridu so okrog 4. ure zjutraj še vedno namerili sunke vetra s hitrostjo prek 120 km/h, ki so odkrivali strehe in lomili drevje. Kobariški gasilci so na delu že od jutra in hitijo s prekrivanjem streh. Največja škoda zaradi vetra ostaja na industrijskih objektih podjetja TKK Srpenica.

Intervencije v Starem selu CZ Severna Primorska

