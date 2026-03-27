Slovenija

Močan veter 'obrnil' slap Boka

Bovec/Kobarid/Cerkno, 27. 03. 2026 09.24 pred 2 urama 4 min branja 9

Avtor:
STA U.Z. D.L. A.K.
Slap Boka

Zaradi močnega vetra imajo velike težave tudi v Zgornjem Posočju in na Cerkljanskem. Ponoči je bilo najhuje v Občini Kobarid; veter je odkrival strehe stanovanjskih hiš in podiral drevesa. Podobno je bilo tudi v občinah Cerkno in Bovec, kjer se gasilci še vedno trudijo, da bi zaščitili poškodovan objekt TKK Srpenica. Na družbenih omrežjih pa navdušuje posnetek slapa Boka, ki ga dviguje močan veter.

Brez električne energije je bilo ob 9. uri 537 prebivalcev vasi Rut, Zakojca, Cerkljanski vrh, Trenta ter naselij med Cerknim in Idrijo, so povedali na Elektro Primorska.

"Na območju gasilske zveze Cerkno še vedno poteka intervencija večjega obsega zaradi močnega vetra. Včeraj in danes so bili gasilci klicani na 117 intervencij, danes poteka tudi sanacija odkritih objektov iz včerajšnjega dne. Skupaj do danes je bilo odkritih 75 objektov, od tega včeraj 39. Gasilci posredujejo tudi pri odpiranju cest zaradi podrtega drevja," so našteli v Gasilski zvezi Cerkno.

Najbolj prizadeta so območja na višje ležečih planotah na Bukovem, v Zakrižu, v Gorjah, v Novakih, v Orehku ter tudi v Cerknem. Danes posreduje 70 gasilcev iz večine prostovoljnih društev v zvezi, drugi ostajajo v pripravljenosti.

Trenutno so brez elektrike v Zakojci, zaprta ostaja cesta lokalna cesta Podpleče–Planina–Novaki.

"Zaradi močnega vetra je posredovanje na nekaterih objektih prenevarno za reševalce, zato prosimo za strpnost," so še dodali cerkniški gasilci, ki ocenjujejo, da bo sanacija potekala še tekom naslednjih dni.

Veter obrnil slap Boka

Na družbenih omrežjih medtem navdušuje posnetek slapa Boka, ki ga močan veter "obrne".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Strehe odkrivalo tudi na Bovškem, velike težave v TKK Srpenica

Kot je povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) Bovec Edi Melinc, je gasilcem v četrtek zvečer uspelo tako utrditi in pokriti skladiščne regale v TKK Srpenica, da v podjetju ni nastala dodatna škoda. Danes bodo nadaljevali delo, ki pa je zaradi močnih sunkov vetra trenutno še vedno nevarno. 

"Kar smo včeraj naredili, se je izkazalo za učinkovito, da se niso podrli regali. Utrdili smo jih z vrvmi, kasneje jih bomo še pokrili," je povedal Melinc. V TKK Srpenica sicer tudi danes ne delajo, tako da bo večja škoda nastala tudi zaradi izpada proizvodnje. 

Sicer pa so v bovški občini posredovali še v nekaj drugih intervencijah. Predvsem so pomagali občanom, ki jim je veter odkrival strehe. Skupno so našteli 12 intervencij. Pri odstranjevanju podrtih dreves in zagotavljanju prevoznosti cest so pomagali tudi delavci cestnega podjetja in bovške komunale.

Preko noči so bili v bovški občini brez elektrike, v jutranjih urah pa so jo spet dobili, je še povedal Melinc.

Na Kobariškem 'veter povzročal škodo po skoraj vseh krajih'

V Občini Kobarid so imeli težave predvsem zaradi odkrivanja streh in podrtega drevja. "Največ škode je bilo na stanovanjskih hišah. Veter ni prizadel le enega naselja v občini, ampak je povzročal škodo skoraj po vseh krajih, od Breginja in Robiča pa vse do Kobarida in Drežnice," je povedal poveljnik občinskega štaba CZ Kobarid Aleksander Vončina

Doslej so v kobariški občini našteli 33 intervencij, v katerih so posredovali gasilci, in 20 takih, kjer so posredovali delavci občinskega režijskega obrata pri zagotavljanju prevoznosti cest. Delo nadaljujejo tudi danes, saj je nekaj streh precej poškodovanih in odkritih.

Neugodni vremenski pojavi so napovedani tudi za naslednje ure, zato gasilci in civilna zaščita svetujejo, da najprej poskrbite za svojo varnost, spremljate obvestila, se zadržujete v zaprtih prostorih ter se izogibate bližine električnih daljnovodov ter površin poraslih z drevjem.

Kje je bilo največ težav?

Veliko težav so imeli v občini Cerkno, doslej so našteli kar 39 intervencij, največ dela so imeli gasilci z odkritimi strehami. Tudi na Tolminskem, vključno z Baško grapo prednjačijo odkrite strehe, do 14. ure so našteli 17 intervencij, so sporočili iz CZ Severna Primorska. 

V Starem selu pri Kobaridu so okrog 4. ure zjutraj še vedno namerili sunke vetra s hitrostjo prek 120 km/h, ki so odkrivali strehe in lomili drevje. Kobariški gasilci so na delu že od jutra in hitijo s prekrivanjem streh. Največja škoda zaradi vetra ostaja na industrijskih objektih podjetja TKK Srpenica. 

Po besedah direktorja Uroša Lozarja je za oceno škode še prezgodaj, saj veter ne omogoča sanacije ali ogleda objektov. Veter jim je predvsem odkril več streh in potrgal stenske panele. Njihovi zaposleni tudi danes ostajajo doma, težav pri dobavah pa zaradi tega ne bo. Stanje okrog objekta TKK Srpenica budno spremlja poveljnik CZ občine Bovec Edi Melinc, ki je poudaril, da so v danih razmerah postorili vse kar je mogoče, da so preprečili nadaljnjo škodo. Na pomoč v TKK Srpenico jutri odhaja tudi regijska enota civilne zaščite za tehnično reševanje s specialnimi vozili, po potrebi bodo pomagali tudi na drugih deloviščih.

Gasilci iz GZ Bovec kljub vetru pomagajo pri sanaciji streh tudi domačinom, medtem ko cestni delavci odstranjujejo polomljeno drevje. Tako na Bovškem kot Kobariškem so se danes odločili, da vrtci in osnovne šole zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer ostanejo zaprti.

Samuel Kosmač, poveljnik CZ severne Primorske reševalcem polaga na dušo, naj bodo previdni, posebej pri delu na ostrešjih, saj so razmere še vedno nevarne.

Eno manjšo prekrivanje strehe starejšega objekta v Selu so danes opravili tudi ajdovski poklicni gasilci.

veter vreme Zgornje Posočje cerkljansko škoda cerkno obarid bovec

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kimberley Echo
27. 03. 2026 16.40
Čisto pri vsakem članku se najdejo eni, ki mešajo zraven politiko. V Pravilniku tega portala piše, da bodo komentarji, ki nimajo veze z določenim objavljenim člankom izbrisani. Zakaj potem niso?
Odgovori
0 0
Perovskia
27. 03. 2026 13.16
Kaj bi Slo brez gasilcev. Ce bi se samo na smrdljive Golobe zanasal bi se danes bili brez hiš. Aja aja sej so se zmeri od poplav.
Odgovori
+3
8 5
Sheldon75
27. 03. 2026 13.26
Dajmo vedno obrnit vsako stvar na politiko prosim. In to s skrajno žaljivim tonom. Mimogrede, kdo je napovedal zmanjšanje stedstev NVOjem? Ja, PG so NVOji.
Odgovori
-1
5 6
hojladri123
27. 03. 2026 13.52
Samo za info. Poplavljenci v sav. dolini so že dobili izplačila, ni pa jim Golob kriv če sami iščejo njim primeren prostor kjer bodo gradili na novo. Gasilci pomagamo ne glede na to ali je Janša al Golob al pa Kučan.
Odgovori
+4
6 2
jablan
27. 03. 2026 13.59
ali pa jastrebe
Odgovori
-5
0 5
PomisliNaSonce
27. 03. 2026 11.46
Mongolc na poti. Dejansko spremljamo močno višinsko otoplitev...
Odgovori
-4
2 6
borjac
27. 03. 2026 09.55
Moč narave je brezmejna , kako smo majhni mi ljudje.
Odgovori
+17
18 1
Rafael Kramar
27. 03. 2026 12.26
Zase govor..!?
Odgovori
-9
1 10
jablan
27. 03. 2026 14.00
je treba še zate ker itak sam ne premoreš tolk pameti
Odgovori
+8
8 0
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Tako je videti Zala Djuric po porodu
Kaj se v resnici zgodi s telesom, če jeste samo sadje?
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Cunami 'slopa' je tu
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
