Močan veter odkril streho na Plečnikovem stadionu

Slovenijo je v le nekaj urah prešel še en nevihtni pas, ki je najprej dosegel zahod države in se nato pomikal proti vzhodu. Nevihtna linija z močnim vetrom in točo je zoper lomila drevesa in odkrivala strehe.

Na območju Bežigrada v Ljubljani je večji kos pločevine odpihnilo na zid Plečnikovega stadiona, veter pa je na Dunajsko cesto odpihnil vejevje in druge predmete. icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right Neurje s točo je padalo na območju Velikih Lašč in Ribnice, v Slovenskih Konjicah pa je močan veter podiral drevesa. icon-expand FOTO: Dejan Ponikvar Meteoinfo Slovenija. icon-chevron-left icon-chevron-right Veter težave povzroča tudi v prometu. Na več cestah je zaradi podrtega drevja promet oviran, nekatere ceste so zaprte. Vozite previdno, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. V primeru toče se ne ustavljajte pod nadvozi ali mostovi, opozarja Prometno informacijski center. Močni sunki vetra so divjali tudi v kraju Teharje, kjer so podrli tudi električne drogove, poroča Meteoinfo. icon-expand Močni sunki vetra v kraju Teharje. FOTO: Renato Grešak Meteoinfo Slovenija Uprava za zaščito in reševanje iz različnih delov Slovenije poroča tudi o vetrolomu. V kraju Straža je veter odkril streho župnišča. Več sledi!