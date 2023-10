Močan veter odkrival strehe in podiral drevesa

Zaradi podrtega drevja so zaprte ceste čez prelaze Vršič, Korensko sedlo in Jezerski Vrh.

Gasilci PGD Kranjska Gora so na svojem Facebook profilu objavili obvestilo, da sta zaradi več podrtih dreves in morebitnih dodatnih nevarnosti do nadaljnjega zaprta prelaz Vršič in prelaz Korensko sedlo. "Prav takovas zaradi več zaporednih intervencij (ogrožanje človeške varnosti) prosimo, da v kolikor opazite podrto drevo, kateri ne ogroža človeškega življenja ali nepremičnine, za odstranitev to sporočite komunali ali Gorenjski gradbeni družbi. Morebiti tudi lokalnim uporabnikom motornih žag," še naprošajo.