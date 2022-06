Močan veter podiral drevesa in odkrival strehe, klestila tudi toča

Predvsem jugovzhodni in severni del države so v torek ponovno zajela neurja z močnim vetrom in dežjem, ponekod je padala tudi toča. Uprava za zaščito in reševanje je največ težav zabeležila na območju občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Semič in Straža.

Po doslej zbranih podatkih je bilo zabeleženih 42 dogodkov. Aktiviranih je bilo 22 gasilskih enot, od tega ena poklicna, v svojem poročilu navaja uprava za zaščito in reševanje. Močan veter je podiral drevesa in odkril nekaj ostrešij objektov. V naselju Podzemelj v občini Metlika je drevo padlo na streho gostilne, veter pa je poškodoval ostrešje župnišča. icon-expand FOTO: Dolenjska News icon-chevron-left icon-chevron-right Meteorna voda je zalila nekaj kleti stanovanjskih objektov in garaž. V Semiču je voda zalila proizvodno halo podjetja Iskra, v Novem mestu pa kletne prostore internata. Gasilci so odstranili podrto drevje, začasno prekrili poškodovana ostrešja, iz poplavljenih objektov izčrpali meteorno vodo ter čistili cestišča in jaške. Odpravljanje škode po neurju se bo nadaljevalo tudi danes. icon-expand FOTO: Bralec icon-chevron-left icon-chevron-right Popoldne in zvečer nova neurja Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na severovzhodu in se bodo ponekod nadaljevale v noč, napovedujejo na Arsu. Jutri bo dopoldne dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. V notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj neviht.