Močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in zanetil požar

Ob 23.43 je v Zgornjem Prebukovju v občini Slovenska Bistrica drevo padlo na električne kable in obviselo nad cesto. Gasili PGD Šmartno na Pohorju so ga razžagali in odstranili s cestišča.

Ob 23.35 se je na cesti relacije Gortina–Muta podrlo drevo. Dežurni delavci VOC Celje so ga razžagali in odstranili.

In res, po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je veter ponoči povzročil precej nevšečnosti.

Ob 0.52 so se na Šobru v občini Maribor zaradi neurja podrli drogovi električne napeljave in zagoreli. Dežurni delavec Elektra Maribor je odklopil napajanje, gasilci GB Maribor in PGD Kamnica pa so drogove pogasili.

Ob 1.38 je na Pekrski cesti v Mariboru na objektu distributerja električne energije močan veter odkril okoli 300 kvadratnih metrov strehe. Gasilci GB Maribor so odstranili dele pločevine, ki so nevarno viseli s strehe, počistili in preventivno pregledali okolico.

Ob 1.05 so v Kamnici in Bresternici v občini Maribor gasilci PGD Kamnica na več lokacijah odstranjevali zaradi vetroloma podrta drevesa in prekrili poškodovano streho na objektu.

Ob 1.43 so gasilci PGD Miklavž na Ptujski cesti odstranili podrto drevo in počistili cestišče.

Ob 2.02 je v Dragučovi v občini Pesnica drevo padlo na cesto. Gasilci PGD Pernica so ga razžagali in odstranili s cestišča.

Ob 2.11 se je na območju Velikega Boča v občini Selnica ob Dravi zaradi vetra na cestišče padlo šest dreves. Gasilci PGD Slemen so jih razžagali in odstranili s cestišča.