Močan veter podiral drevesa po državi

Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je močan veter včeraj popoldne in ponoči podiral drevesa. Tako se je drevo zaradi močnega vetra podrlo v občini Laško, kjer so ga gasilci PGD Rimske Toplice razžagali in odstranili s cestišča. V dolini Krme v občini Kranjska Gora sta se zaradi močnega vetra podrli dve drevesi in onemogočili izhod iz doline. Gasilci PGD Mojstrana so drevesi razžagali in očistili cesto, da je bila prevozna.