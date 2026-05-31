Močan veter podiral drevesa, zaradi strel zagorela gozd in hlev

Nevihtna linija z močnim vetrom je v poznih večernih urah povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenj Gradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podrl več dreves.