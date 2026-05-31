Močan veter podiral drevesa, zaradi strel zagorela gozd in hlev

Zaradi posledic vremenskega dogajanja so gasilci 15 prostovoljnih gasilskih društev gasili požare in z drugimi dežurnimi službami odstranjevali podrta drevesa s cestišč ter elektro in telekomunikacijskih drogov.
Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, posredovali so tudi na območju Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovenj Gradca, Mislinje, Slovenske Bistrice, Zreč, Žalca in Oplotnice, kažejo podatki centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.
