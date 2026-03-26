Močan veter ponekod na Gorenjskem 'odpihnil' pouk

Jeseniška občina je sporočila, da zaradi izrednih vremenskih razmer - močnega vetra - v petek odpade pouk v vseh jeseniških osnovnih šolah, vrtcih, Srednji šoli Jesenice in Gimnaziji Jesenice. "Vrtec Jesenice in vse šole so o zaščitnem ukrepu, ki sta ga odredila poveljnik civilne zaščite občine Jesenice in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, že obveščeni in bodo navodilo posredovali tudi staršem ali skrbnikom otrok," so sporočili.

Podobno že pred tem tudi v občini Žirovnica, kjer so zaradi izredno močnega vetra aktivirali štab civilne zaščite občine Žirovnica. Kot so sporočili, sta ob tem tako vrtec kot šola zaradi razmer predčasno prenehala z delom. "Za otroke so poskrbeli starši in redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice. Pouk in varstvo otrok odpadeta tudi v petek, prav tako tudi vse prostočasne aktivnosti," so sporočili. Do 16. ure so namreč gasilci in člani civilne zaščite Žirovnica posredovali na 25 intervencijah, poškodovane so tudi streha OŠ Žirovnica in strehe na kompleksu Prešernove rojstne hiše v Vrbi. V občini Jesenice so ob tem vsem občanom namenili opozorilo: "Prosimo, upoštevajte navodila pristojnih služb. Zadržujte se na varnem in se ne odpravljajte od doma, razen če je to nujno."