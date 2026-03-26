Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Močan veter ponekod na Gorenjskem 'odpihnil' pouk

Jesenice, 26. 03. 2026 17.43 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Begunje na Gorenjskem

Izredni vremenski dogodek, ki bo po napovedi meteorologov trajal 36 ur, je na Gorenjskem že povzročil pravi kaos. V občini Žirovnica sta šola in vrtec predčasno zaprla svoja vrata, pouk in varstvo pa odpadeta tudi v petek. Za podoben ukrep so se odločili tudi na Jesenicah.

Jeseniška občina je sporočila, da zaradi izrednih vremenskih razmer - močnega vetra - v petek odpade pouk v vseh jeseniških osnovnih šolah, vrtcih, Srednji šoli Jesenice in Gimnaziji Jesenice.

"Vrtec Jesenice in vse šole so o zaščitnem ukrepu, ki sta ga odredila poveljnik civilne zaščite občine Jesenice in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, že obveščeni in bodo navodilo posredovali tudi staršem ali skrbnikom otrok," so sporočili.

Podobno že pred tem tudi v občini Žirovnica, kjer so zaradi izredno močnega vetra aktivirali štab civilne zaščite občine Žirovnica. Kot so sporočili, sta ob tem tako vrtec kot šola zaradi razmer predčasno prenehala z delom.

"Za otroke so poskrbeli starši in redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice. Pouk in varstvo otrok odpadeta tudi v petek, prav tako tudi vse prostočasne aktivnosti," so sporočili.

Do 16. ure so namreč gasilci in člani civilne zaščite Žirovnica posredovali na 25 intervencijah, poškodovane so tudi streha OŠ Žirovnica in strehe na kompleksu Prešernove rojstne hiše v Vrbi.

V občini Jesenice so ob tem vsem občanom namenili opozorilo: "Prosimo, upoštevajte navodila pristojnih služb. Zadržujte se na varnem in se ne odpravljajte od doma, razen če je to nujno."

Preberi še Zaradi orkanskega vetra izpadi elektrike: 'Poskrbite za svojo varnost'

Tudi Mestna občina Slovenj Gradec je prek družbenega omrežja občane obvestila glede negotovosti petkovega prevoza otrok v šolo. "V tem trenutku ni mogoče zanesljivo oceniti, ali bo jutranji prevoz učencev v šolo mogoč. Prosimo, da glede na razmere v vašem okolju presodite, ali boste otroka poslali v šolo. Enako velja za učence, ki prihajajo peš ali na druge načine ... Varnost otrok je na prvem mestu," je okoli 18. ure objavila občina.

Starše so pozvali, naj spremljajo spletne strani šol, kjer bodo objavljena dodatna obvestila glede prevoza. 

V Glasbeni šoli Idrija so medtem sporočili, da zaradi rdečega alarma in izrednih vremenskih razmer v občini Cerkno ter po priporočilu župana današnji koncert odpade.

veter vreme opozorilo šole vrtci

Na vzhodu se krepijo padavine, najmočnejši sunki v drugi polovici noči

Drevesa padla na ceste in ustavila promet, veter prevrnil tovornjak

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
zadovoljna
Portal
Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
vizita
Portal
Kako vsakodnevna hoja spreminja življenja običajnih ljudi
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Kako se rešiti zaprtja
Kako se rešiti zaprtja
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
cekin
Portal
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
moskisvet
Portal
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
dominvrt
Portal
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
okusno
Portal
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
voyo
Portal
Rocky 2
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615