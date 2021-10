Močan veter še vztraja, prevrnjen tovornjak na vipavski hitri cesti

Ravno tako velja omejitev prometa na nekaterih odsekih regionalnih cest v zgornji Vipavski dolini.

Kot sporoča Prometnoinformacijski center, je zaradi podrtih dreves oviran promet na:

- glavni cesti Kobarid–Staro selo–Robič, na več odsekih,

- glavni cesti Pivka–Ribnica pri odcepu za Malo Pristavo.

Zaprta je primorska avtocesta med priključkoma Črni Kal in Kozina proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Črni Kal proti Ljubljani. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti Črni Kal–Kozina.

Na vipavski hitri cesti je med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, 2. stopnja.

Zaradi zimskih razmer na cesti čez prelaz Vršič obvezna zimska oprema, cesta Strmec–Mangart pa je zaprta.

Včeraj in danes je ob dopoldanski plimi prišlo do sovpadanja povišane gladine morja in povišanega valovanja morja zaradi burje, piše Arso.