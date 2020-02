Močan veter spet odkril del strehe na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju

Sunki severnega vetra so v petek dosegali hitrost do 70 kilometrov na uro in povzročili številne težave, predvsem v občinah Kranj, Radovljica, Žirovnica, Dravograd in Ormož. Tam so sunki vetra podrli štiri drevesa, odkrili tri strehe objektov, nekaj težav pa je bilo tudi v prometu zaradi podrtih dreves na cesti.

Veter je odkril tudi del strehe kranjske Gimnazije Franceta Prešerna, zaradi česar je ravnateljica odredila evakuacijo 350 učencev in zaposlenih. V odpravi posledic močnega vetra so posredovali gasilci in delavci cestnih služb.

Viharni severnik je na tem šolskem objektu že na začetku meseca povzročil veliko škodo, saj je odkril okoli 15 odstotkov strehe. Takrat je bil na širšem območju Kranja in Šenčurja tudi večji vetrolom, kar pa se v petek glede na poročila pristojnih ni ponovilo.