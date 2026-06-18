Močan veter v občini Brežice razkril strehi in podrl nekaj dreves

Kot so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Brežice, je v sredo okoli 21. ure močan veter na cesto podrl več dreves v naseljih Sela pri Dobovi, Mali Obrež, Podvinje in Dobova.

V naselju Mostec je veter odkril del strehe na stanovanjskem objektu, prav tako v naselju Sela pri Dobovi.

"Ob 21.21 je na širšem področju občine Brežice zaradi vremenskih razmer 607 odjemalcev ostalo brez električne energije. Napako so odpravili dežurni delavci Elektra Celje," poroča Uprava za zaščito in reševanje.