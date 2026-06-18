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Močan veter v občini Brežice razkril strehi in podrl nekaj dreves

Brežice, 18. 06. 2026 09.20 pred 7 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA N.L.
Vetrolom

V občini Brežice je v sredo zvečer pihal močan veter, ki je delno razkril dve strehi in podrl nekaj dreves. Strehe so že zaščitene z nadomestno kritino, podrta drevesa pa odstranjena, je povedal poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec. Po njegovih besedah na srečo sicer ni šlo za nič hujšega.

Vetrolom
Vetrolom
FOTO: Uprava za zaščito in reševanje

Kot so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Brežice, je v sredo okoli 21. ure močan veter na cesto podrl več dreves v naseljih Sela pri Dobovi, Mali Obrež, Podvinje in Dobova.

V naselju Mostec je veter odkril del strehe na stanovanjskem objektu, prav tako v naselju Sela pri Dobovi.

"Ob 21.21 je na širšem področju občine Brežice zaradi vremenskih razmer 607 odjemalcev ostalo brez električne energije. Napako so odpravili dežurni delavci Elektra Celje," poroča Uprava za zaščito in reševanje. 

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KOMENTARJI1

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Miran1960
18. 06. 2026 14.41
Lahko mi spet talate minuse, a streho ne razkrije kar tako, če je le malo strokovno narejeno vse skupaj. Zadnjič cela katastrofa na gorenjskem, potem pa povejo da je bil zabeležen sunek celih 104 kmh. Pa saj taki vetrc še skladovnice drv pri nas ne razkrije.
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