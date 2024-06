Močna neurja poplavila več cest in objektov, popoldne bo dež oslabel

Tudi Agencija za okolje poroča, da smo nalive zabeležili predvsem v zahodnih in južnih krajih. "Od 20. ure je v Godnjah, Podnanosu in na Otlici padlo že več kot 100 mm dežja," pravi.

Po napovedih meteorologov portala Meteoinfo Slovenija je zlasti na Primorskem, Gorenjskem, Notranjskem in ponekod v osrednji Sloveniji prišlo do hitrega porasta ter poplavljanja nekaterih hudourniških vodotokov. Močneje so narasle tudi reke in potoki.

"Nalive po Sloveniji pričakujemo še nekje do sredine današnjega dneva," pravi Arso, ki je zaradi padavin izdal tudi oranžno opozorilo. "Nastajali bodo krajevno močni nalivi. Ob tem je možen porast hudourniških vodotokov," so zapisali meteorologi. Popoldne bo sicer dež oslabel in marsikje prehodno ponehal.

Močno neurje poplavilo več cest in objektov

Glede na podatke Uprave za zaščito in reševanje je močno neurje z dežjem v občini Postojna poplavilo več cest in objektov. Tam posredujejo gasilci PGD Postojna, dežurna služba CPK Postojna in Elektro Primorska.

O težavah poročajo tudi iz severovzhodnega dela države, med drugim iz Križevcev, Moravskih Toplic, Puconcev, Rogašovcev in Kuzme. Gasilci so v Dobravi prečrpali približno 2000 kubičnih metrov meteorne vode, ki je zalila celotno dvorišče in bližnji gospodarski objekt.

V naselju Vučja Gomila, občina Moravske Toplice, so gasilci očistili vozišča mulja, ki ga je naneslo neurje. V Lemerju je močan veter dvignil prireditveni šotor in ga vrgel na cestišče. Pri tem je del šotora pristal da električnih žicah. Obveščena je bila pristojna elektro služba. Gasilci so zavarovali cestišče in šotor odstranili.

Na relaciji Kruplivnik - Dolnji Slaveči, so Gasilci očistili blato s ceste, ki ga je v času padavin naneslo na cesto in očistili več zamašenih propustov. V Ropoči so gasilci izprali blato iz gospodarskega poslopja, v katerega je iz bližnjih njiv po deževju naneslo blato. V občini Kuzma pa so gasilci izčrpali približno 10 kubičnih metrov meteorne vode iz kleti.