Nevihtna noč z močnimi nalivi: voda zalila objekte, veter odkrival strehe

Na severu Slovenije je včeraj zvečer nastal močan nevihtni pas, ki se je zaradi šibkih in z višino spreminjajočih vetrov zelo počasi pomikal proti jugu, je poročal Meteoinfo Slovenija. Močne nalive so spremljali močni sunki ventra, ki so odkrivali strehe in podirali drevesa. V nadaljevanju se je težišče vremenskega dogajanja preselilo nad jugovzhodno Slovenijo, kjer so se prav tako pojavljali siloviti nalivi.

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča o več intervencijah gasilcev.

V Stari Fužini je zaradi udara strele zagorela stanovanjska hiša. Zgorel je del pročelja in del ostrešja. Gasilci PGD Stara Fužina in Bohinjska Bistrica so požar pogasili. Gorski reševalci postaje GRS Bohinj so medtem na grebenu Vratca - Vogel reševali pet mladoletnih skavtov, ki so zaradi slabega vremena obtičali. Podhlajene skavte so oskrbeli in pospremili do terenskih vozil, s katerimi so jih nato prepeljali v dolino.