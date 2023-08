Močna nevihta v Zrečah v pol ure povzročila porast hudournikov in plazove

Nevihta z nalivi, zaradi katerih so hitro narasli vodotoki, je v občini Zreče po besedah župana Borisa Podvršnika povzročila veliko škodo. Poškodovanih je bilo več cest, poplavljeni so bili štirje objekti, iz dveh hiš so se morali prebivalci zaradi nevarnosti plazov izseliti. Nekaj težav je bilo tudi v sosednji občini Vitanje.

Močna nevihta z nalivi in ponekod tudi točo je v sredo popoldne nenadoma zajela območje občin Zreče, Vitanje in Slovenske Konjice. Po besedah župana Zreč je nevihta v pol ure povzročila porast hudournikov in plazove, reki Dravinja in Ljubnica sta prestopili bregove. Nevihtna celica se je nahajala na območju med Loško Goro, Padeškim Vrhom in Skomarjem.

Medtem ko v Slovenskih Konjicah po besedah tamkajšnjega župana Darka Ratajca nevihta ni povzročala težav, so v občinah Zreče in Vitanje plazovi in narasle vode poškodovali več cest. V Zrečah sta zaradi tega še danes zaprti dve lokalni cesti (Loška Gora–Skomarje in Loška Gora–Vitanje), druge so uspeli znova usposobiti za promet. Poplavljena je bila tudi žaga, je danes povedal župan Boris Podvršnik. Za dve stanovanjski hiši so izdali odredbo za izselitev, saj zaradi plazov nista več varni za bivanje. Ena družina je poiskala zavetje pri svojcih, druga je začasno nastanjena v bližnjem gostišču. Župan je povedal, da ena od teh dveh hiš zagotovo ni več primerna za bivanje, za drugo pa so naročili vnovičen pregled stanja.

