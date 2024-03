Močna. Samozavestna. Nežna. Ženska.

Mesec marec je posvečen ženskam in 8. marca po vsem svetu praznujemo dan žena – dan, namenjen vsem ženskam, praznovanje ženskih pravic in opozarjanje na enakopravnost med spoloma.

OGLAS

Tema letošnjega dneva žena je praznovanje raznolikosti in oblikovanje okolja, v katerem se vse ženske počutijo vključene in spoštovane. Neuradno pa je to praznik, ko se ljudje spomnijo na vse ženske v svojem življenju in jih pocrkljajo z drobno pozornostjo.

Darila za dan žena so preprosta in predvsem iz srca, že od leta 1946 pa je simbol tega dneva roža mimoza, ki predstavlja moč, čustvenost in razumevanje. In ker je še danes najlepše darilo, ki ga lahko podarite pomembnim ženskam v svojem življenju in jim s tem pokažete spoštovanje, prav šopek rož, je Metka iz Sanjskega šopka letos pripravila prav posebne šopke s pomembnim sporočilom.

ROZA ŠOPEK: ŽENSKA NEŽNOST Roza šopek je primeren za vse nežne, skrbne in ljubeče ženske v vašem življenju. V njih najdete mir, znajo vas potolažiti in izreči prave besede v pravem trenutku. Rada ima sebe, rada ima življenje in vse ljudi okoli sebe.

RUMEN ŠOPEK: ŽENSKA MOČ Borbena, vztrajna, neustavljiva, a še vedno ženstvena. Vedno pripravljena priskočiti na pomoč, se boriti in podpirati na poti do cilja. Vsakič znova preseneti s svojo pozitivno energijo in vztrajnostjo. Šopek predstavlja močno energijo, borbenost in ženstvenost.

MIX ŠOPEK: ŽENSKA SAMOZAVEST Vedno urejena in samozavestna na vsakem koraku. Skrbna do sebe in drugih. Delovna, ambiciozna in ciljno usmerjena. Odlično se znajde tako v poslovnem kot družinskem krogu. Kljub hitremu tempu življenja nikoli ne pozabi na družino, prijatelje in bližnje.

ŠOPEK TULIPANOV: TVOJA SRČNOST Brez nje bi bila marsikatera odločitev drugačna. Ona ve, kdaj je potrebno vklopiti razum in kdaj poslušati srce. Zaradi njenega notranjega miru in občutka varnosti jo občudujete in spoštujete.

ŠOPEK HIJACINT: TVOJ NASMEH Vsakič, ko se vidita, se nasmehne, naj bo za njo težek ali naporen dan. Na videz vsakdanje, a z njenim nasmehom in pozitivnim pogledom na svet lepša dneve vsem, ki jo obkrožajo.

