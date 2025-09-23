Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Slovenija

Močnejša nevihta med Kamnikom in Kranjem: možno naraščanje hudournikov

Kamnik, 23. 09. 2025 15.09 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
19

Agencija RS za okolje je okoli 15. ure sporočila, da je med Kamnikom in okolico Kranja nastala močnejša nevihta, ki se počasi pomika proti severu. Na meteorološki postaji Brnik je v pol ure padlo 37,4 milimetra padavin. Kot opozarjajo meteorologi, je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ponekod na zahodu in severozahodu države se pojavljajo nevihte, ki prinašajo obilnejše deževje. Agencija RS za okolje je medtem sporočila, da se močnejša nevihta, ki je nastala med Kamnikom in okolico Kranja, pomika proti severu. So pa med 14. in 14.30 na meteorološki postaji zabeležili kar 37,4 milimetra padavin.

"V naslednjih urah je lokalno še možen kakšen močnejši naliv," so sporočili meteorologi.

Napoved visokovodnih razmer
Napoved visokovodnih razmer FOTO: Arso

Danes popoldan in v noči na sredo bodo zaradi deževja pričele naraščati rudi reke, sprva v zahodni, severni in osrednji Sloveniji, v sredo čez dan pa tudi v večjem delu države.

Posamezne reke lahko zlasti v zahodni in severni Sloveniji dosežejo velike pretoke, pretoki rek v preostalih delih države se bodo povečali do srednjih, sporoča Arso. Kot napovedujejo bodo reke v Pomurju le zmerno narasle, vodnatost pa bo ostala po večini mala.

V četrtek bo večina rek že upadala, naraščale bodo še kraške reke.

vreme neurje nevihta kamnik kranj
Naslednji članek

Močnejša nevihta med Kamnikom in Kranjem: možno naraščanje hudournikov

Naslednji članek

'Idealnih rešitev ni. Promet je prevelik za ceste, ki jih imamo'

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
janezkranjski007
23. 09. 2025 16.04
Vedno je tako,ko je nebo precrtano od avionov je cez dva dni sprememba vremena,samo opazujes in ti je vse jasno kaj delajo,clanka o tem pa se ni bilo....
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
23. 09. 2025 16.04
Do gdaj še narot...
ODGOVORI
0 0
mijavci
23. 09. 2025 16.00
+1
Kdor je opazoval nebo dva dni nazaj, ki je bilo spet vse šareno, ga danes ni presenetilo, jest sem že zjutraj ko sem šel v službo odrl v garaži jašek za meteorno vodo ker sem bil siguren da bo spet ulival. Sicer je do konca šihta zdržal pol je pa ružil, spet bodo rekli da je naklučje. V današnjih časih po moje nimamo niti eden dan v letu naravnega vremena vse kontrolirano, za to pa je vse narobe od zdravja ljudi in živali.
ODGOVORI
2 1
Z O V
23. 09. 2025 16.05
+1
👏👏👏 kontrola vremena se izvaja že 70 let HAARP je dokaz...
ODGOVORI
1 0
rzui
23. 09. 2025 16.00
+1
KDO VAM ŠE VERJAME
ODGOVORI
2 1
Z O V
23. 09. 2025 16.06
🤣🤣🤣🤣😝
ODGOVORI
0 0
Lujzek Biber
23. 09. 2025 15.52
+1
Mašin norijo. Vse da bo
ODGOVORI
2 1
proofreader
23. 09. 2025 15.51
+4
Golobovi dveh mostov še od poplav 2023 niso obnovili.
ODGOVORI
6 2
Z O V
23. 09. 2025 16.06
Se boš kar načakal, koroška bo še 5-10 let čakala na obnovljene hiše, zavarovalnice pa dvigujejo premijo...
ODGOVORI
0 0
yolli
23. 09. 2025 15.42
+2
Lahko bi kej napisali o tem da je sodišče potrdilo da je bila čistka na RTV nezakonita...
ODGOVORI
4 2
Lujzek Biber
23. 09. 2025 15.49
+2
Tudi vdrtje v RTV je bilo razsojeno v prid tistim ki so vstopili na silo. Pa nič
ODGOVORI
3 1
proofreader
23. 09. 2025 15.51
+0
Te zgodbe tu ne bo.
ODGOVORI
1 1
yolli
23. 09. 2025 15.53
+1
Pač režimski mediji o tem ne smejo poročati....lahko pa se zgražajo nad drugimi desnimi avtoradio....
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
23. 09. 2025 15.35
+4
Nujno je potrebno povprašati za mnenje magistra znanosti Branka Grimsa.
ODGOVORI
5 1
Sulica 81
23. 09. 2025 15.35
+1
v kranju vecji naliv to je to.
ODGOVORI
2 1
prsh
23. 09. 2025 15.29
+0
Poletje adijos. Končno. Siti!!! Narava vrača udarec. Podnebne spremembe. Vsaka križarka - ladja ima 6 dizelskih motorjev težkih 75.600 KW (približno 100.000 HP), 1,8 milijona cc x 6 cilindrov (equiv. 5400 VW Golf TDI), Poraba: 13,8 ton/uro ali 390.000 litrov na dan.120.000 ton/leto, kar ustreza celotni proizvodnji težke nafte v rafineriji Falconara. Potem Vam povedo, da je za rešitev problema podnebnih sprememb potrebno kupiti električni avtomobil. Bolano !!!
ODGOVORI
5 5
Stojadina-sportiva
23. 09. 2025 15.32
+1
V Falconari kar vakuum dela tolk se cuza.
ODGOVORI
2 1
Sulica 81
23. 09. 2025 15.36
+2
prsh ti pa stalno ponavljas eno in isto .
ODGOVORI
4 2
Lujzek Biber
23. 09. 2025 15.29
-5
Šopa na polno. Vse da bo. Po planu.
ODGOVORI
1 6
G. Papež
23. 09. 2025 15.49
+2
Bo šlo?
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256