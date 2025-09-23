Močnejša nevihta med Kamnikom in Kranjem: možno naraščanje hudournikov

Ponekod na zahodu in severozahodu države se pojavljajo nevihte, ki prinašajo obilnejše deževje. Agencija RS za okolje je medtem sporočila, da se močnejša nevihta, ki je nastala med Kamnikom in okolico Kranja, pomika proti severu. So pa med 14. in 14.30 na meteorološki postaji zabeležili kar 37,4 milimetra padavin.

"V naslednjih urah je lokalno še možen kakšen močnejši naliv," so sporočili meteorologi.