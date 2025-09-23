Močnejša nevihta med Kamnikom in Kranjem: možno naraščanje hudournikov

Ponekod na zahodu in severozahodu države se pojavljajo nevihte, ki prinašajo obilnejše deževje. Agencija RS za okolje je medtem sporočila, da se močnejša nevihta, ki je nastala med Kamnikom in okolico Kranja, pomika proti severu. So pa med 14. in 14.30 na meteorološki postaji zabeležili kar 37,4 milimetra padavin.
"V naslednjih urah je lokalno še možen kakšen močnejši naliv," so sporočili meteorologi.
Danes popoldan in v noči na sredo bodo zaradi deževja pričele naraščati rudi reke, sprva v zahodni, severni in osrednji Sloveniji, v sredo čez dan pa tudi v večjem delu države.
Posamezne reke lahko zlasti v zahodni in severni Sloveniji dosežejo velike pretoke, pretoki rek v preostalih delih države se bodo povečali do srednjih, sporoča Arso. Kot napovedujejo bodo reke v Pomurju le zmerno narasle, vodnatost pa bo ostala po večini mala.
V četrtek bo večina rek že upadala, naraščale bodo še kraške reke.
