Slovenija

Močnejše neurje nad Prekmurjem: nalivi, veter podiral drevesa

Lendava, 07. 05. 2026 23.06 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Neurje nad Prekmurjem

Zvečer je skrajni severovzhod države prešlo močnejše neurje, ki so ga spremljali nalivi in močan veter. "Toče sicer ni bilo, je pa veter podiral drevesa in trgal električne kable," nam je povedala lokalna prebivalka.

Zvečer je Agencija RS za okolje sporočila, da se prek Goričkega pomika močnejša nevihta. Radarska meritev nakazuje verjetnost močnejših nalivov in sodre.

Toče sicer po besedah naše bralke na območju od Šentilja do Gornjih Petrovcev ni bilo, je pa močan veter podiral drevesa in trgal električne kable.

Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala o dveh dogodkih. Malo po 20. uri so gasilci PGD Apače na cesti Apače–Lešane odstranili sedem podrtih dreves, malo po 21.30 pa so gasilci PGD Čentiba v naselju Čentiba, občina Lendava, razžagali podrto drevo in očistili cestišče.

Nevihta je prišla od naših severnih sosedov. "Nad Avstrijo se je ob sončnem zahodu razvila impresivna nevihta z izrazito plastovito strukturo, ki je lepo vidna tudi iz smeri proti Gornji Radgoni ter tudi iz številnih krajev po Pomurju," so ob fotografiji zapisali na portalu Neurje.si.

