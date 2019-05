Močnejše nevihte se pomikajo proti jugu, ponekod padala tudi toča

V nekaterih delih Slovenije so nastale močnejše nevihte, najmočnejša pa se je pojavila v okolici Mengša. Iz Trzina, Mengša, Kranja in Domžal poročajo tudi o toči. Ponoči bodo padavine ponehale, v prihodnjih dneh pa bo vreme ponovno precej nestabilno in spremenljivo.

Okoli 16. ure je na Gorenjskem nastalo nekaj močnejših nevihtnih celic, ki so se pomikale proti jugu in dosegle tudi Ljubljano. Najmočnejša celica je okoli 17. ure prešla Mengeš z okolico, nevihto je spremljal močnejši naliv in toča. Največ toče je padlo v Trzinu, kjer je pobelila ceste, padala pa je tudi v Kranju, Mengšu in Domžalah. Nevihte se lahko pojavljajo še nekaj ur, potem pa bo nevihtna aktivnost zamrla. Okoli 16. ure je na Gorenjskem nastalo nekaj močnejših nevihtnih celic. FOTO: ARSO Ponoči bodo padavine ponehale in delno se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 13 stopinj Celzija. V četrtek dopoldne bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe ali nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. V četrtek bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, ki bodo manj verjetne v krajih severovzhodno od nas. V petek dopoldne bo precej jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in posameznimi plohami ali nevihtami, ki bodo verjetnejše na Notranjskem in severnem Primorskem. Tudi v soboto bo dopoldne sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte spet nekoliko pogostejše. Osrednjo Slovenijo so zajele močnejše nevihte. FOTO: 24ur.com