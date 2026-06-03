Močnejši nalivi na zahodu, ohladilo se bo

Najmočnejše nevihte z nalivi vremenoslovci pričakujejo v zahodni polovici države ponoči. Ob jugozahodnem vetru se lahko močnejša padavinska območja razširijo tudi nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo.

Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.