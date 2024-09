Močni nalivi: ponekod padlo že več kot 200 milimetrov dežja

Močni nalivi bodo na severozahodu Slovenije nastajali tudi čez dan. Dež se lahko občasno razširi tudi drugam, vendar bo količina padavin drugod po Sloveniji občutno manjša. Pričakovati je celo nekaj sončnega vremena. Po podatkih Arsa je bila do zdaj najvišja 24-urna količina padavin v Sloveniji izmerjena lani, ko je med 22. in 23. septembrom na Voglu padlo 365 milimetrov dežja.

Gre za tipično jesensko situacijo, ko nam jugozahodnik iznad toplega morja prinaša ogromne količine vlage. Ker se glavnina vlage izloči na prvih izrazitejših gorskih pregradah zahodne in severozahodne Slovenije, kraji, ki ležijo vzhodneje, ob jugozahodniku pogosto prejmejo le manjšo količino padavin. Zrak se namreč ob spuščanju v predele z nižjo nadmorsko višino ogreje in osuši. Vetru, ki se spušča s hribov v doline, zato pogosto pravimo fen.

Zaradi južnega fena je bilo današnje jutro za konec septembra marsikje nenavadno toplo. V Kopru so ob 6. uri izmerili kar 24 stopinj Celzija. Le stopinjo manj so termometri pokazali v Črnomlju. Čez dan se lahko lokalno ogreje vse do 27 stopinj Celzija.