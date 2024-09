Močni nalivi ponekod ohromili promet

Tudi po regionalnih cestah na obali vozite previdno v okolici Kopra in Bertokov so številni odseki poplavljeni. Na cesti Pivka – Ilirska Bistrica je pri Ribnici prav tako zaradi poplavljenega cestišča oviran promet. Na dolenjski avtocesti je zaradi vode na vozišču zaprt izvoz na počivališče Podsmreka proti Ljubljani.

"Ponekod po državi se pojavljajo močni nalivi. Na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo," še sporočajo iz PIC.

Po poročanju vremenskega portala Neurje.si, so samodejne postaje v Slovenski Istri že zabeležile preko 60 litrov dežja.

Zaradi obilnega deževja občina odpira parkirni hiši Belveder in Sonce

Zaradi obilnega deževja je Mestna občina Koper omogočila brezplačno parkiranje v parkirnih hišah Belveder in Sonce, so sporočili iz občine. Omenjeni parkirni hiši bosta prosto dostopni do petka do 8. ure. "Kot običajno v teh primerih bodo zapornice dvignjene, uporabniki bodo morali ob prihodu v parkirno hišo vseeno prevzeti parkirni listek, a se jim bodo zapornice ob izhodu samodejno dvignile, plačilo pakirnega listka pa ne bo potrebno. Ker je makadamsko parkirišče za tržnico poplavljeno, vse uporabnike tega parkirišča opozarjamo, naj čim prej preparkirajo svoja vozila."