Močni sunki vetra še ovirajo promet, Dalmacija ostaja odrezana od sveta

Na Primorskem še vedno močno piha. Primorska avtocesta je zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, na vipavski hitri cesti pa je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. A razmere v Sloveniji naj bi se čez dan umirile, v notranjosti Hrvaške pa še vedno močno sneži.

icon-expand Na vipavski hitri cesti burja prav tako dosega hitrost do 100 kilometrov na uro. FOTO: N.D.

Po vetrovnem in zasneženem koncu tedna, se vremenske razmere nadaljujejo tudi v ponedeljkovem jutru. Po napovedih Agencije za okolje RS, se bo veter dopoldan umiril. Do takrat bo zaradi močnih sunkov vetra, ki presegajo 100 km/h, ostala zaprta primorska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Kastelec in Kozina. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Na vipavski hitri cesti burja prav tako dosega hitrost do 100 kilometrov na uro, tam je zato med priključkoma Nanos in Selo prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na vzporednih regionalnih cestah skozi Razdrto, Podnanos, Vipavo, Ajdovščino in Selo, je promet prepovedan le za prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, ki so lažja od osem ton.

icon-expand Regionalna cesta Pivka-Postojna FOTO: Promet.si

Predvsem na jugu in jugovzhodu je občasno naletaval sneg, a ga je zapadlo občutno manj, kot v noči na nedeljo.

Na Hrvaškem še vedno kaos, Dalmacija odrezana od sveta Nekoliko bolj sneženo pa je še vedno na Hrvaškem. Zaradi močnega nedeljskega sneženja, se je na njihovih cestah zgodil prometni kolaps, Dalmacija je še vedno odrezana od sveta. Ceste so zaprli včeraj ob 14.30 uri, na teren pa poslali večje število plužnih skupin. Kljub temu je v snežni nevihti obtičalo več vozil, poroča Index.hr.

icon-expand Slabi pogoji na hrvaških cestah. FOTO: RTL Hrvaška

Vsaj 25 vozil so morale cestne službe rešiti, ker so vozniki kljub prepovedi vožnje zapeljali na zaprte odseke, nato pa obtičali na zasneženi cesti. Razmere tudi na Hrvaškem otežuje burja, sunki dosegajo do 150 km/h. Kot poroča HAK, ceste, ki vodijo iz notranjosti države proti Dalmaciji ostajajo zaprte. Zaradi pluženja na drugih cestah nastajajo daljše kolone, tudi drugje pa v primeru močno povečanega prometa iz cest izločajo osebna vozila. Tudi na cestah v Liki in Gorskem kotarju še vedno vladajo zimske razmere. Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za celotno državo izdal opozorila za burjo, jugo in sneg. Burja in orkanski veter sta včeraj največje preglavice povzročala na širšem območju Reke, a je avtocestni odsek med Zagrebom in Reko že prevozen za osebna vozila. Najmočnejši sunek vetra so zabeležili na mostu na Krk, in sicer 168 kilometrov na uro, tam še vedno veljajo omejitve za tovorna vozila ter osebna vozila s priklopniki in polpriklopniki.

icon-expand Slabe vremenske razmere na Hrvaškem močno ovirajo promet. FOTO: RTL Hrvaška