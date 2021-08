Močno neurje 'lomastilo' po državi: veter in nalivi povzročali obilico preglavic

Predvsem zaradi močnega vetra in razmočenih tal se je podrlo večje število dreves, ki so padala na ceste, objekte ter vozila, odkritih je nekaj streh, ponekod je bila poškodovana infrastruktura. Meteorna voda je zalila dva objekta. V naselju Veliki Rigelj v občini Dolenjske Toplice je strela poškodovala streho objekta, v Hotedršici v občini Logatec pa je veter odlomil dimnik stanovanjske hiše. Po do sedaj zbranih podatkih iz Regijskih centrov za obveščanje je bilo zabeleženih 38 dogodkov. Za odpravljanje posledic neurij je bilo aktiviranih 22 prostovoljnih in dve poklicni enoti ter ostale pristojne službe, v Poročilu o pomembnejših dogodkih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami navaja Center za obveščanje RS URSZR.

Največ dela so gasilci sicer imeli na območju Kranja, kjer so do 6.55 zabeležili 18 prijav dogodkov. Aktivirali so 12 poklicnih gasilskih enot in 10 prostovoljnih teritorialnih gasilskih društev. Enote o poškodovanih in številu poškodb še ne poročajo, na spletni strani navaja Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Ob 1.56 so na cesti Rimske Toplice–Veliko Širje v občini Laško gasilci PGD Rimske Toplice odstranili podrto drevo z regionalne ceste.

Ob 1.41 se je na cesti Zreče–Rogla v Boharini (občina Zreče) podrlo drevo čez cesto. Gasilci PGD Zreče so odstranili drevo s ceste. Tudi na Kovaški cesti v Zrečah so gasilci PGD Zreče ob 1.59 odstranili drevo s ceste.

O močnem vetrolomu pravkar poročajo z Vrhnike.

Kako kaže? Za jugozahod rumeno vremensko opozorilo

Ozračje bo danes in jutri osveženo, dnevne temperature bodo večinoma med 20 in 25 stopinjami Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).