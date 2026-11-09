Močno opita voznica povzročila nesrečo, v krvi je imela 2,7 promila

Policisti PP Murska Sobota so bili obveščeni o prometni nesreči, ki jo je povzročila voznica osebnega avtomobila. Ta je zaradi nepravilne strani vožnje trčila v parkiran avtomobil, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 1,29 mg/l alkohola v izdihanem zraku oziroma 2,7 promila alkohola v krvi.

Poleg nje je bila v avtu še sopotnica, ki je bila prav tako pod vplivom alkohola.

Po prometni nesreči se je voznica tudi neprimerno vedla do očividk in policistov. Ker s kršitvami ni prenehala kljub ukazom policistov, ji je bilo odrejeno pridržanje, zoper njo pa bo podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče.

Zaradi kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru ji je bil izdan plačilni nalog.

Policija ob tem opozarja, da za volan sedete le trezni. Do 11. novembra 2026 bodo policisti izvajali poostrene nadzore prometa in preverjali psihofizično stanje voznikov po vsej Sloveniji.