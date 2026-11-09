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Močno opita voznica povzročila nesrečo, v krvi je imela 2,7 promila

Murska Sobota, 09. 11. 2026 13.08 pred 45 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.V.
Pijani vozniki

Voznica osebnega avtomobila v alkoholiziranem stanju je v Murski Soboti povzročila prometno nesrečo. Trčila je v parkiran avtomobil in se kasneje še neprimerno vedla do očividk in policistov.

Policisti PP Murska Sobota so bili obveščeni o prometni nesreči, ki jo je povzročila voznica osebnega avtomobila. Ta je zaradi nepravilne strani vožnje trčila v parkiran avtomobil, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 1,29 mg/l alkohola v izdihanem zraku oziroma 2,7 promila alkohola v krvi.

Alhokol in vožnja ne sodita skupaj
Alhokol in vožnja ne sodita skupaj
FOTO: Shutterstock

Poleg nje je bila v avtu še sopotnica, ki je bila prav tako pod vplivom alkohola.

Po prometni nesreči se je voznica tudi neprimerno vedla do očividk in policistov. Ker s kršitvami ni prenehala kljub ukazom policistov, ji je bilo odrejeno pridržanje, zoper njo pa bo podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče.

Zaradi kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru ji je bil izdan plačilni nalog.

Policija ob tem opozarja, da za volan sedete le trezni. Do 11. novembra 2026 bodo policisti izvajali poostrene nadzore prometa in preverjali psihofizično stanje voznikov po vsej Sloveniji.

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vožnja prometna nesreča prekršek alkohol

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25.maj
09. 11. 2026 14.08
a je to una .....
Odgovori
0 0
HitriKrtek
09. 11. 2026 13.56
So se napili v telovadnici osnovne šole?
Odgovori
-3
1 4
misterbin
09. 11. 2026 13.50
Ne vem kako ne razumejo ,da je pred vrati Martinovanje .
Odgovori
-1
1 2
ArkaMast
09. 11. 2026 13.42
A je direkt iz šole?
Odgovori
-1
2 3
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