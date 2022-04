Möderndorfer Dikaučiča naznanil tožilstvu zaradi spornih metod poslovanja

Marjan Dikaučič, ki je bil pred slabim letom dni imenovan za pravosodnega ministra takrat še stranke SMC, je bil po neuradnih podatkih kot direktor, lastnik ali ustanovitelj, povezan s podjetji SCL, Agro Robomar, Trijus in Legalius. Po ugotovitvah podpredsednika preiskovalne komisije je pravosodni minister Marjan Dikaučič, in z njim povezane osebe, množično ustanavljal in preprodajal podjetja. Sodeč po načinu delovanja naj bi šlo torej za slamnata podjetja in sume utaje davkov, hkrati pa tudi sporno delo Dikaučiča tudi kot stečajnega upravitelja.

Möderndorfer pojasnjuje: "Če je nekdo lastnik podjetja, istočasno popoldne dela kot s. p. za to isto podjetje, zraven je še direktor tega podjetja, na koncu pa še stečajni upravitelj tega istega podjetja, ki je prodano in ga ima nekdo drug, potem je več kot jasno, da nekaj tukaj ne more biti v redu."

Do teh ugotovitev je Möderndorfer s sodelavci prišel ob preiskovanju financiranja SDS-a oziroma spornih poslov Roka Snežiča in z njim povezanih ljudi, tudi Dijane Đuđič. A neposredne povezave niso našli.