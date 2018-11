Möderndorfer: Gre za človeka, ki seje sovraštvo

"Gospod Grims, gospod princ Teme in vsi ostali, res je, ni osnove, ker sploh ne vem, o čem tukaj odločamo," je med sejo dejal Möderndorfer, nato ga je Tanko prekinil z besedami, da je sam pred tem zahteval, da se o nikomer ne govori zaničujoče "in prosim, da to, kar ste zahtevali od drugih, upoštevate". Sledil je besedni dvoboj med Tankom in Möderndorferjem, kjer je zadnji zahteval, da mu podpredsednik DZ razloži, kaj je bilo"zaničujočega": "Jaz ne vem, na koga vi mislite," je takrat dejal Möderndorfer.

Pozneje pa je v oddaji 24ur zvečer dejal, da je besedno zvezo princ teme prvič uporabil že pokojni Janez Drnovšek leta 2007, ki je v intervjuju tudi argumentiral, zakaj je Janšo označil s temi besedami. "Predvsem sem danes uporabil to besedo zaradi tega, ker sem hotel s tem pokazati, da gre za človeka, ki 'nonstop' seje sovraštvo in razdvaja slovenski narod," pravi Möderndorfer.

In nadaljeval:"Danes so bile izrečene tako hude besede in se nikogar ni ne zaustavilo ne prekinilo. Gospod Jelinčič je danes govoril o praznih glavah in streljanju v glave in žalil ministra za zunanje zadeve, ga podcenjeval in ga nihče ni zaustavil". S tem je ciljal na predsednika SNS Zmaga Jelinčiča, ki je med sejo med drugim dejal, da gre pri dogovoru za"izdajo slovenskega naroda", da se bodo lahko migranti"prosto gibali povsod in imeli večje pravice kot 250.0000 Slovencev in Slovenk in naših državljanov, ki živijo pod pragom revščine".